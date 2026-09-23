San Juan se consolidó en los últimos años como una de las provincias con fuerte presencia en el goalball nacional. Es actual campeona juvenil de los Juegos Evita, acumula podios de manera ininterrumpida desde 2017 y ya cuenta con deportistas que representaron a Argentina en competencias internacionales.

El goalball es una disciplina destinada a personas con discapacidad visual que se juega con antifaces y una pelota sonora. Sin depender de la visión, los jugadores deben orientarse mediante el sonido, las referencias táctiles de la cancha y la coordinación con sus compañeros.

Actualmente, parte de ese crecimiento deportivo está bajo la conducción de Valentina Tello, entrenadora de los equipos sanjuaninos. Antes de asumir como técnica, trabajó dentro del deporte adaptado y debió viajar fuera de la provincia para especializarse, en una etapa en la que gran parte del conocimiento estaba concentrado en Buenos Aires.

“Fue un proceso muy largo, tuve que planificar mis viajes, buscar gente que me quisiera enseñar y mirar mucho el deporte”, declaró a DIARIO HUARPE.

Entrenar sin depender de la visión

San Juan trabaja actualmente con tres equipos y una preparación que ocupa prácticamente todo el año. Los juveniles comienzan en febrero, mientras que los deportistas de mayor nivel entrenan desde enero con tres sesiones semanales de cancha, entre dos y tres jornadas de gimnasio y acompañamiento nutricional.

Uno de los principales desafíos es desarrollar la reacción al sonido. Para aprender determinados movimientos, el contacto reemplaza muchas veces a la demostración visual, los jugadores reconocen la posición del cuerpo, los giros y los músculos que intervienen antes de reproducir cada técnica.

Lautaro, del deporte local a la Selección

Uno de los ejemplos de ese crecimiento es Lautaro Fernández, de 18 años. El sanjuanino obtuvo la medalla de plata con Argentina en los Panamericanos Juveniles 2025 de Chile, fue tercero con Argentina B en la Copa Tango y también participó de los Parasudamericanos de Colombia.

Fuera de la Selección disputó otros tres torneos internacionales: logró una medalla de oro y otra de plata en Brasil y volvió a subir a lo más alto del podio en una competencia realizada en Argentina.

El rendimiento exige una rutina que va mucho más allá de los partidos. Fernández combina gimnasio por la mañana, entrenamientos durante la tarde y, por la noche, asiste a la escuela. Para competir internacionalmente atravesó además períodos de prácticas diarias, concentraciones y viajes frecuentes junto a la Selección.

“No tuve muchas fiestas, dejé de lado muchas cosas para estar acá. Y hoy no me arrepiento, es lo mejor que me pudo haber pasado”, explicó Fernández.

El jugador define al goalball como su “refugio” y asegura que la disciplina también le permitió incorporar responsabilidad, constancia y organización a su vida cotidiana.

El próximo objetivo: volver al Nacional

El desafío más cercano será el Super 8 de la Liga de Honor. El conjunto masculino busca finalizar entre los cinco mejores y clasificar al Nacional por quinto año consecutivo.

La rama femenina, que atraviesa su primera temporada, llega tercera a su Super 8 y apunta al podio, mientras que los juveniles volverán a tener como gran objetivo los Juegos Evita.

Fernández también mira hacia la Selección: busca seguir creciendo para aportar al equipo argentino y ya tiene en el horizonte un Mundial y los Panamericanos de Lima. Para San Juan, en paralelo, el desafío será sostener esos resultados y sumar jóvenes de entre 12 y 18 años a una disciplina que, con una base todavía pequeña, ya consiguió proyectar a la provincia dentro y fuera del país.