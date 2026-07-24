El Gobierno de San Juan presentó el programa "Semillero Turístico", una iniciativa conjunta entre los ministerios de Turismo y de Educación que permitirá a estudiantes del último año de la secundaria con orientación en Turismo realizar prácticas profesionalizantes en organismos públicos y empresas privadas del sector.

El programa comenzará a implementarse desde los primeros días hábiles de agosto y busca fortalecer la formación de los jóvenes mediante experiencias en ámbitos laborales reales, facilitando la transición entre la escuela y el mundo del trabajo.

El secretario de Turismo, Juan Castañares, explicó que la propuesta alcanzará a más de 100 estudiantes en esta primera etapa, quienes realizarán prácticas no remuneradas en hoteles, restaurantes, agencias de viajes, oficinas de información turística y otros establecimientos vinculados a la actividad.

"Damos comienzo con un programa bastante importante para la provincia de San Juan, trabajado de manera conjunta con el Ministerio de Educación. Más de 100 alumnos van a poder participar de prácticas profesionalizantes no remuneradas para profundizar los conocimientos que adquieren en la escuela", destacó el funcionario.

Respuesta a una demanda de las escuelas

Silvia Fuentes, ministra de Educación señaló que uno de los principales objetivos del programa es ofrecer espacios adecuados para que los alumnos puedan desarrollar las prácticas exigidas por la orientación en Turismo.

"Son más de 100 los lugares que se pondrán a disposición de nuestros estudiantes. Necesitamos capacitarlos para el San Juan que viene y que puedan realizar sus prácticas en hoteles, cámaras de turismo, restaurantes y centros de información turística", afirmó.

La funcionaria destacó que hasta ahora la provincia no contaba con suficientes espacios para que los estudiantes realizaran este tipo de experiencias, fundamentales para completar su formación.

Además de incorporar conocimientos técnicos, sostuvo que las prácticas permitirán desarrollar habilidades blandas, como la comunicación, el trato con el público y el trabajo en equipo.

"No solamente aprenden el oficio de primera mano, sino que también fortalecen el vocabulario, la atención al público y otras competencias que hoy demanda el mercado laboral", remarcó.

Participarán escuelas de toda la provincia

Actualmente San Juan cuenta con 27 escuelas secundarias que ofrecen orientación en Turismo, de las cuales 25 son de gestión estatal y dos de gestión privada.

Las prácticas comenzarán en agosto y se desarrollarán en instituciones públicas y empresas privadas, entre ellas hoteles, restaurantes, agencias de viajes, oficinas de turismo y el Parque Provincial Ischigualasto.

Cada estudiante cumplirá un trayecto formativo de dos semanas, con jornadas de cuatro horas diarias, acompañado por docentes, tutores y referentes de las instituciones receptoras.

Articulación entre el Estado y el sector privado

La implementación del programa cuenta con la participación de cámaras empresariales y entidades vinculadas a la actividad turística, que pondrán a disposición espacios para la formación de los futuros egresados.

Desde el Gobierno destacaron que esta articulación permitirá fortalecer el perfil profesional de los estudiantes y responder a la creciente demanda de recursos humanos capacitados en una actividad considerada estratégica para el desarrollo económico de la provincia.

Dato

La orientación en Turismo alcanza a más de 1.200 estudiantes en toda la provincia. Si bien la primera etapa del programa comenzará con más de 100 alumnos del último año, la intención oficial es ampliar progresivamente la cantidad de participantes y consolidar las prácticas profesionalizantes como parte de la formación secundaria especializada.