El Gobierno de San Juan participará de la 138° Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional, que se desarrollará desde el 16 al 26 de julio en el histórico predio ferial de La Rural, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La provincia presentará un stand que integrará las distintas aristas de su Oferta Exportable, con la participación de empresas locales y actividades que promueven el turismo y la cultura local.

La presencia de San Juan en el evento es fruto del trabajo articulado entre el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación y el Ministerio de Minería. En el marco de la exposición, la provincia pondrá en valor su identidad y cultura a través de propuestas artísticas que incluirán intervenciones e instalaciones con artistas, música, danza, visuales y narración en vivo, además de demostraciones de artesanos del rubro textil y cerámica.

La promoción de San Juan como destino turístico también estará presente en el stand, con actividades lúdicas que darán a conocer los atractivos sanjuaninos.

Uno de los ejes centrales de la participación provincial será la minería. El stand contará con un espacio para descubrir qué hay detrás de la actividad minera sanjuanina, sus minerales, su planificación estratégica, su territorio y su gente. A través de dos propuestas interactivas de entretenimiento -Memotest, para descubrir minerales de la cordillera de San Juan, y Atrapá los minerales, un juego para conocer minerales que contienen objetos de uso cotidiano-, los visitantes podrán acercarse al sector de una manera didáctica y lúdica. También habrá un espacio informativo para recibir consultas y conocer los proyectos mineros y el rol de la minería en el desarrollo de la provincia.

En el plano comercial, 24 empresas que forman parte de la Oferta Exportable de San Juan participarán en la muestra agroindustrial más importante del país.

Durante la primera semana del evento estarán presentes Sal Campestre de Oro, Oliovita, Biodena biocosmética, Merced del Estero, Champañera Miguel Mas, Profecía, Aguma Casa Vinícola, Bodega Bubica, San Juan Gourmet, Familia Saleme, Dates aceites y aceitunas, y Leblín.

En la segunda semana, la oferta estará integrada por Don Albin, De La Presilla, Familia Bosque, El Nono Luis, Seis Marías, Bodega Romano Pin, Terra Cosentino, Bodega Villa Borjas, Ángel Negro, Familia Monserrat, San Juan de los Olivos y Bodega La Fortuna.

La Exposición Rural se ha convertido en el ámbito de negocios más trascendente de la comunidad agroindustrial, siendo el punto de encuentro de productores, contratistas, empresarios, profesionales, estudiantes y técnicos de la Argentina y el mundo. Para los empresarios sanjuaninos, la feria es una gran oportunidad para exponer sus productos en una vidriera clave, ya que en hoteles, restaurantes y servicios de catering de la Ciudad de Buenos Aires se sirven entre 12 y 14 millones de platos diarios, según estimaciones del gobierno porteño.