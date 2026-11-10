La delegación de San Juan cerró su participación en los Juegos Nacionales Juveniles Evita 2026 con un total de 34 medallas, obtenidas en Mar del Plata entre el 2 y el 7 de noviembre. El equipo provincial consiguió seis preseas de oro, 18 de plata y 10 de bronce, con representantes en 40 disciplinas deportivas.

El medallero se repartió entre el deporte convencional, que aportó 20 medallas, y el adaptado, que sumó otras 14. La actuación de los jóvenes sanjuaninos incluyó podios en distintas disciplinas y tuvo como figura destacada a Lourdes Godoy, quien consiguió cuatro medallas en natación adaptada.

Los seis oros de la delegación sanjuanina

Tomás Saavedra fue uno de los grandes protagonistas al conseguir dos medallas doradas en ciclismo, en las pruebas de 500 metros y vuelta a los puntos. También alcanzaron el primer puesto Leila Ramos, en los 100 metros de deporte adaptado; Lourdes Godoy, en natación adaptada, estilo mariposa; Kiara Ozan, en lucha; y Lionel González, en karate kumite hasta 63 kilos.

En el deporte convencional, San Juan obtuvo cuatro medallas de oro, 10 de plata y seis de bronce. Por su parte, la modalidad adaptada consiguió dos preseas doradas, ocho plateadas y cuatro de bronce.

Lourdes Godoy, la sanjuanina más premiada

La deportista más destacada de la delegación fue Lourdes Godoy, quien reunió cuatro medallas en natación adaptada: una de oro y tres de bronce. También sobresalió Matías Carbajal, con tres preseas de plata en atletismo adaptado, y Nerea Sagua, que obtuvo dos medallas plateadas en natación adaptada.

Otros resultados destacados fueron la medalla de plata del equipo mixto de ómnium en ciclismo y la del conjunto femenino de atletismo en la posta 5 x 80 metros. Además, San Juan sumó podios en atletismo, atletismo adaptado, taekwondo, skate, lucha, ciclismo, natación, tenis de mesa adaptado, boxeo y karate.

Un balance positivo para el deporte provincial

Con 34 medallas, San Juan concluyó su participación en una nueva edición de los Juegos Nacionales Juveniles Evita. Los resultados reflejaron el desempeño de los jóvenes deportistas de la provincia en una competencia que reunió a representantes de distintas disciplinas.