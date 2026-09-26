San Juan tuvo una participación destacada en la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT) 2026, realizada en Buenos Aires, donde presentó una de sus principales apuestas para fortalecer el turismo: posicionarse como sede de grandes eventos deportivos.

La exposición contó con la presencia del gobernador Marcelo Orrego y tuvo como eje mostrar la capacidad de la provincia para organizar y recibir competencias de alcance nacional e internacional durante todo el año.

Durante la presentación, San Juan puso en valor la combinación entre infraestructura, escenarios naturales y experiencia organizativa. La propuesta apuntó a mostrar que el deporte no solo funciona como atractivo en sí mismo, sino también como una puerta de entrada para que visitantes conozcan distintos puntos de la provincia.

En ese sentido, se destacó que las competencias deportivas permiten vincular actividad física, turismo y movimiento económico, ya que quienes llegan para participar o acompañar un evento también recorren paisajes, utilizan servicios y generan consumo en distintas localidades.

La presentación buscó reforzar esa idea ante profesionales y referentes de la industria turística que participaron de la FIT, uno de los principales encuentros del sector en América Latina.

Además de Orrego, estuvieron presentes el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero; el secretario de Deporte, Pablo Tabachnik; el subsecretario de Turismo, Juan Castañares; la subsecretaria de Coordinación, Marcela Zegaib; la directora de Relaciones Institucionales, Daniela Golfieri; el director ejecutivo del Buró de Eventos, Mariano Carmona; y la directora de Productos Turísticos, Natalia López.

La estrategia provincial se apoyó especialmente en los paisajes diversos de San Juan y en las condiciones naturales para disciplinas al aire libre, sumadas a la infraestructura disponible para recibir eventos de distinta escala.

De esta manera, la provincia utilizó su participación en la FIT 2026 para reforzar su perfil como destino de turismo deportivo y mostrar que cuenta con condiciones para albergar competencias durante todo el calendario.