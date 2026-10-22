La ministra de Educación de San Juan, Silvia Fuentes, confirmó que la provincia no extenderá el ciclo lectivo 2026 para compensar los días de clases afectados por el viento Zonda, inclemencias climáticas y motivos externos. La funcionaria explicó que el calendario escolar se mantendrá según lo previsto y que el Ministerio continuará aplicando medidas para garantizar que los estudiantes completen los contenidos establecidos.

“Tenemos un calendario escolar que debemos respetar. San Juan tiene 189 días de clases, frente a los 190 que solicita Nación. No podemos perder un día más de clase”, sostuvo en diálogo con DIARIO HUARPE al ser consultada sobre la posibilidad de prolongar las actividades escolares.

La ministra señaló que la provincia cuenta con un plan de contingencia para las jornadas en las que las condiciones meteorológicas impiden el dictado habitual de clases. Según indicó, ese mecanismo permite que los días afectados por el Zonda sean contemplados dentro de la actividad escolar mediante tareas y propuestas pedagógicas.

“Logramos que el plan de contingencia para los días de viento Zonda también sea considerado como un día escolar”, afirmó la funcionaria Silvia Fuentes ante la consulta sobre el tema.

Los plazos establecidos y las condiciones climáticas

La ministra Fuentes explicó que extender el calendario presenta dificultades por las características climáticas de la región y por los plazos administrativos del sistema educativo. En ese sentido, señaló que las altas temperaturas complican la posibilidad de mantener a los estudiantes en las escuelas durante la segunda mitad de diciembre.

“En San Juan y en otras provincias de la región tenemos temperaturas muy altas. Después del 15 de diciembre se vuelve difícil mantener a los estudiantes en las escuelas”, expresó ante la consulta.

Además, remarcó que no está prevista una modificación de las fechas de finalización de las clases como se supuso en un momento. “No podemos extender el calendario más allá del 28 de diciembre, porque comienza la licencia reglamentaria de los docentes”, indicó.

Cómo trabajarán ante nuevas contingencias

Ante la posibilidad de que se registren nuevos episodios climáticos, relacionados al Super Niño, que obliguen a suspender las actividades presenciales, la ministra de Educación aseguró que el sistema educativo ya cuenta con herramientas para sostener la enseñanza.

“Tenemos el plan de contingencia y nuestros docentes ya lo vienen aplicando”, explicó la funcionaria. También reconoció que su implementación requirió un trabajo previo con las familias para que comprendieran cómo acompañar las actividades desde sus hogares.

En esa línea, Silvia Fuentes destacó que el Ministerio continuará utilizando diferentes canales de comunicación para llegar a los estudiantes y sus familias. “Vamos a trabajar por todas las vías de comunicación que sean conocidas y accesibles, para que no se pierda ningún día de clase y nuestros chicos terminen los contenidos en tiempo y forma”, cerró sus declaraciones.