El frío continuará presente en San Juan durante el fin de semana del sábado 10 y domingo 11 de octubre, con temperaturas bajas para la época, abundante nubosidad y la posibilidad de que regresen las lluvias. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sábado será la jornada más fresca, con una máxima de apenas 16°C, mientras que el domingo el termómetro ascenderá hasta los 21°C, aunque podrían registrarse precipitaciones aisladas durante la tarde y noche.

Para el sábado 10 de octubre se espera una jornada mayormente nublada, con una temperatura mínima cercana a los 10°C y una máxima de 16°C. Durante la mañana y la tarde predominarán las nubes, mientras que las probabilidades de precipitaciones se mantendrán bajas, entre el 0% y el 10%. El viento soplará principalmente desde el sector sur y sudeste, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora durante las primeras horas del día.

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional.

El domingo 11 presentará una leve mejora en las condiciones térmicas, aunque la inestabilidad podría volver a hacerse presente. La temperatura mínima rondará los 10°C y la máxima alcanzará los 21°C. Durante la mañana se espera cielo parcialmente nublado, pero hacia la tarde y la noche aparecen probabilidades de lluvias aisladas, con valores que oscilarán entre el 10% y el 40%, según el pronóstico.

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional.

En cuanto al viento, durante el domingo predominará desde el sector sudoeste, con velocidades que podrían alcanzar entre 13 y 22 kilómetros por hora durante la tarde y noche. De esta manera, San Juan tendrá un fin de semana con condiciones variables: un sábado frío y gris, seguido de un domingo algo más templado, pero con la posibilidad de precipitaciones hacia el cierre de la jornada.