San Juan alcanzó el primer puesto en la White Hat Conference 2026, uno de los encuentros internacionales más relevantes en materia de ciberseguridad, investigación digital y prevención del ciberdelito, que este año se desarrolló en la provincia de Mendoza.

El logro fue obtenido por el equipo “San Juan Más Seguro”, integrado por el oficial inspector Darío Pérez Ruarte, el cabo primero Leonardo Esquivel y la asesora legal de la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, Virginia Sánchez Carmona. El grupo se destacó entre competidores de más de 15 países, en un evento que proyectó sus actividades a más de 70 naciones.

El equipo sanjuanino obtuvo el mejor desempeño en una de las competencias más exigentes del evento. (Gentileza)

La competencia reunió a hackers éticos, investigadores, universidades, organismos internacionales y fuerzas de seguridad, consolidándose como uno de los espacios más importantes para el intercambio de conocimientos frente a las nuevas amenazas del entorno digital.

El equipo sanjuanino logró el mejor desempeño en una de las pruebas más exigentes del certamen, centrada en la investigación de un caso de ciberdelito. El desafío implicó analizar evidencia digital, reconstruir escenarios y proponer soluciones a situaciones complejas vinculadas al crimen informático.

Además, la provincia contó con la participación del equipo “San Juan Cyber”, integrado por Yamila Schiffel, Franco Flores y Franco Rojas, pertenecientes al Servicio Penitenciario Provincial, quienes también expusieron el trabajo que se desarrolla en materia de capacitación y actualización de las fuerzas de seguridad.

La destacada participación y el primer puesto obtenido reflejan una política sostenida de formación impulsada por el Gobierno de San Juan, orientada a fortalecer las capacidades de policías y penitenciarios frente a la evolución de las modalidades delictivas en el ámbito digital.

Durante los tres días del encuentro, los representantes sanjuaninos accedieron a herramientas de vanguardia, generaron vínculos de cooperación internacional y sumaron experiencias que luego se traducen en mejores estrategias de prevención, investigación y respuesta ante el ciberdelito.

En el cierre del evento, la organización confirmó que la próxima edición de la White Hat Conference se realizará en México en 2027, consolidando el crecimiento global de este espacio clave en la lucha contra el crimen digital.