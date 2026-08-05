Tras la confirmación oficial de la visita del papa León XIV a la Argentina, la Iglesia de San Juan comenzó a organizar la participación de los fieles en el histórico acontecimiento. El arzobispo de San Juan de Cuyo, monseñor Jorge Lozano, adelantó que la arquidiócesis trabaja para coordinar una peregrinación hacia Córdoba, una de las tres ciudades argentinas que recibirá al Santo Padre durante su viaje apostólico.

El prelado expresó su satisfacción por el anuncio realizado por el Vaticano y destacó que la gira del Pontífice debe entenderse como una visita a toda la región y no únicamente a la Argentina.

"Estamos muy contentos porque era algo que estábamos esperando. Había muchas señales del deseo que tenía el papa León XIV de visitar Uruguay, Argentina y Perú, y todavía faltaba la confirmación formal", señaló.

Según recordó, el Papa llegará al país el domingo 8 de noviembre por la tarde, luego de permanecer dos días en Uruguay, y permanecerá hasta el 11 de noviembre, cuando partirá rumbo a Perú.

Tres grandes celebraciones abiertas

Lozano confirmó que León XIV desarrollará actividades en Buenos Aires, Luján y Córdoba, donde encabezará celebraciones abiertas y multitudinarias.

"En estos tres lugares habrá misas abiertas, multitudinarias. No va a haber un lugar cerrado, sino que podrán acercarse todos los que quieran", explicó.

Además de las celebraciones litúrgicas, indicó que el Pontífice mantendría encuentros con representantes del mundo de la cultura, el deporte, organizaciones sociales, sindicatos, empresarios y dirigentes políticos, aunque aclaró que la agenda definitiva aún no fue confirmada por el Vaticano.

También señaló que existe la posibilidad de que el Papa visite una unidad penal o algún ámbito vinculado al dolor y al sufrimiento, además de mantener reuniones con sacerdotes y seminaristas.

San Juan ya organiza el viaje

El arzobispo confirmó que la Iglesia sanjuanina concentrará sus esfuerzos en facilitar la participación de los fieles en la misa prevista en Córdoba, por tratarse del destino más cercano para los peregrinos de la provincia.

"Nos estamos organizando para poder participar especialmente del encuentro en Córdoba, que es lo que nos queda más cerca", indicó.

Explicó que las parroquias ya comenzaron a diagramar los viajes y que algunas incluso iniciaron gestiones antes de la confirmación oficial, debido a que desde hacía semanas trascendía la posibilidad de la visita papal.

La organización estará a cargo de los cinco decanatos en los que se divide la arquidiócesis, con el objetivo de coordinar el transporte y facilitar la participación del mayor número posible de fieles.

Una agenda que todavía se define

Si bien el programa oficial aún no fue difundido, Lozano sostuvo que las conversaciones avanzan para la realización de tres grandes celebraciones públicas: una en Buenos Aires, probablemente en el Monumento de los Españoles; otra frente a la Basílica de Luján; y una tercera en Córdoba.

Los restantes encuentros se desarrollarían en espacios cerrados para facilitar la logística y los desplazamientos de la comitiva papal, integrada por alrededor de 40 representantes de distintos organismos del Vaticano y unos 40 o 50 periodistas internacionales.

"Lo más importante es que viene el Papa"

Consultado sobre el mensaje que podría dejar León XIV en un país que no recibió la visita de Francisco durante su pontificado, Lozano consideró que el eje estará puesto en fortalecer la fe y la misión de la Iglesia.

"Creo que nos va a invitar al encuentro con Jesús, a profundizar la fe y a impulsarnos a la tarea misionera. También seguramente se acercará a las situaciones de dolor y sufrimiento, como un signo de que la fe acompaña a quienes más lo necesitan", expresó.

El arzobispo también confirmó que integra una de las comisiones nacionales encargadas de la comunicación de la visita y que desde hace varios meses participa junto a representantes de distintas diócesis en la preparación del acontecimiento.