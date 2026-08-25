La Selección Argentina de vóley completó su primer entrenamiento este martes en el Estadio Aldo Cantoni de San Juan, donde ajusta los últimos detalles tácticos y técnicos de cara a los dos amistosos internacionales que disputará este viernes 28 y sábado 29 de agosto, desde las 21:00, frente a su par de Japón.

Estos encuentros servirán como una valiosa instancia de preparación y competencia para el combinado nacional en condición de local.

La práctica tuvo un condimento especial para los fanáticos sanjuaninos, ya que el plantel cuenta con la presencia de dos figuras locales: Manuel Armoa y Matías Sánchez. Ambos jugadores integran la nómina nacional y tendrán el privilegio de vestir la camiseta argentina y presentarse ante su público en el Estadio Aldo Cantoni, generando una gran expectativa entre los aficionados de la provincia que podrán alentarlos de cerca.

Venta de entradas

Para los simpatizantes que deseen asistir a los encuentros del fin de semana, la organización informó el esquema de precios y los puntos habilitados para la adquisición de localidades, aclarando que no habrá venta online:

La popular está a $15.000; la platea a $25.000. Para adquirirlas hay que asistir a la sede de la Federación Sanjuanina de Vóleibol (en su horario habitual de atención). En los clubes afiliados y en boleterías del Estadio Aldo Cantoni, habilitadas los días de partido desde las 18 hs.