San Juan participó de la 106ª Asamblea del Consejo Federal de Seguridad Vial (CFSV), que se realizó este jueves 1 de octubre en Córdoba y reunió a representantes de 22 jurisdicciones del país. El secretario de Tránsito y Transporte de la provincia, Marcelo Molina, formó parte del encuentro en el que se debatieron distintas herramientas para reducir los siniestros viales, entre ellas la implementación del sistema Scoring, el uso de inteligencia artificial y el fortalecimiento de los controles de tránsito.

La jornada se desarrolló en el Centro Cívico de Córdoba y contó con la participación de autoridades de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). La apertura estuvo a cargo del ministro de Seguridad cordobés, Juan Pablo Quinteros, junto con los integrantes del Comité Ejecutivo del Consejo Federal de Seguridad Vial.

Durante la asamblea, las distintas jurisdicciones compartieron experiencias y presentaron herramientas destinadas a mejorar la prevención, la fiscalización y la concientización vial. El objetivo fue analizar iniciativas que puedan adaptarse a las necesidades de cada provincia.

Scoring e inteligencia artificial para prevenir accidentes

Córdoba presentó su experiencia con el sistema Scoring, vigente desde 2010, que establece la pérdida de puntos en la licencia de conducir cuando se cometen infracciones de tránsito.

Por su parte, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires expuso su Plan de Seguridad Vial y las herramientas de inteligencia artificial que utiliza para sistematizar información proveniente de registros policiales e historias clínicas.

Santa Cruz también compartió los avances de su Observatorio Vial, especialmente en la recopilación, el procesamiento y la publicación de estadísticas sobre siniestros de tránsito.

Controles fronterizos y asistencia en accidentes

Otro de los temas abordados fue la fiscalización del tránsito en las zonas de frontera. Misiones compartió los procedimientos y resultados de los operativos que desarrolla en su territorio.

En tanto, La Rioja presentó el Protocolo de Actuación Integral para Emergencia en un Siniestro Vial (PAISV), una herramienta destinada a brindar acompañamiento emocional en el lugar del accidente y coordinar la intervención de los organismos de emergencia.

La jornada también contó con la participación de YPF, que expuso las medidas de prevención y las herramientas tecnológicas que implementa para mejorar la seguridad de su personal.

El encuentro permitió a San Juan y al resto de las jurisdicciones conocer experiencias que podrían adaptarse a sus territorios, con el objetivo de fortalecer las políticas de prevención y reducir los siniestros viales en todo el país.