El secretario de Seguridad de San Juan participó del Segundo Consejo de Seguridad Interior, realizado en la ciudad de Paraná, en representación del Gobierno provincial. El encuentro fue encabezado por la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, y reunió a ministros y autoridades de seguridad de todo el país con el objetivo de avanzar en una agenda común de trabajo.

Durante la jornada se reafirmó que la seguridad requiere una mirada federal, basada en la articulación permanente entre Nación y las provincias. En ese marco, las distintas jurisdicciones compartieron experiencias, intercambiaron información y coordinaron acciones destinadas a fortalecer la prevención y la capacidad de respuesta frente a los desafíos actuales.

Uno de los principales ejes del encuentro fue el abordaje del ciberdelito, con especial atención al fortalecimiento de las capacidades de detección e investigación del ciberfraude. Además, se presentaron avances vinculados al Sistema Integrado de Logotipos, estupefacientes y marcas de estupefacientes, las políticas migratorias y el funcionamiento del Sifcop como herramienta de interoperabilidad federal.

La agenda también incluyó un entrenamiento teórico-práctico orientado a la prevención, investigación y persecución penal del desvío de precursores químicos. Según se informó, estos espacios buscan unificar criterios de actuación y consolidar el trabajo conjunto entre las distintas fuerzas y organismos del país.

La participación de San Juan permitió ratificar el compromiso de la provincia con las políticas de cooperación federal en materia de seguridad. En ese sentido, continuará fortaleciendo el trabajo conjunto con Nación en el intercambio de información mediante Sifcop, la coordinación en materia migratoria y las acciones vinculadas a la ciberseguridad, un área en la que la provincia viene desarrollando capacidades y aportando experiencia.