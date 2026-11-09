La delegación de San Juan partió este lunes a las 15 desde el estadio Aldo Cantoni rumbo a Mendoza, donde participará en la XXVII edición de los Juegos Binacionales de Integración Andina Cristo Redentor. El equipo provincial está integrado por 180 personas y competirá en nueve disciplinas, en un certamen que se desarrollará del 9 al 15 de noviembre.

El grupo está conformado por deportistas, entrenadores y personal de apoyo técnico, médico y logístico. Los representantes sanjuaninos competirán en atletismo, balonmano, básquetbol, vóleibol, tenis, tenis de mesa, ciclismo, natación y taekwondo, en ambas ramas.

Ocho delegaciones de Argentina y Chile

La competencia reunirá a aproximadamente 1.500 deportistas de ocho delegaciones de Argentina y Chile. Además de San Juan, participarán Mendoza, San Luis y Córdoba, junto con las regiones chilenas Metropolitana, Valparaíso, Maule y O’Higgins.

Durante una semana, los jóvenes buscarán representar a sus provincias y regiones en un encuentro que promueve el deporte, la integración y el intercambio entre ambos países. Las actividades se desarrollarán en Mendoza, sede de esta edición de los Juegos Binacionales.

El acompañamiento a los deportistas

El Gobierno de San Juan acompaña a la delegación provincial en su participación en la competencia. Desde la gestión destacaron el compromiso con el deporte como política de Estado y con el desarrollo de nuevas generaciones de deportistas.