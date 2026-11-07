San Juan triplicó la cantidad de geriátricos privados durante los últimos diez años y amplió considerablemente la capacidad de alojamiento para adultos mayores. Según datos del Ministerio de Salud difundidos por Canal 13, la provincia pasó de 13 establecimientos con 391 camas antes de 2016 a 41 residencias con 930 plazas en 2026.

El crecimiento representa un incremento del 215% en la cantidad de establecimientos y del 138% en las camas disponibles. En términos concretos, se incorporaron 28 residencias y 539 plazas, en un contexto de mayor necesidad de cuidados para una población que envejece.

El relevamiento también muestra que gran parte de la expansión ocurrió recientemente. Desde 2022 se concentra el 68% de las habilitaciones registradas durante la última década, mientras que 2024 fue el año de mayor crecimiento, con seis nuevas residencias y 178 camas.

Los geriátricos crecen mientras San Juan envejece

El incremento de estos establecimientos está vinculado con una transformación demográfica que atraviesa la provincia. Según el Censo Nacional 2022, San Juan registra 43 personas de 65 años o más por cada 100 menores de 15 años, mientras que en 2010 esa relación era de 30.

El cambio evidencia un aumento del peso relativo de los adultos mayores dentro de la población sanjuanina. Este fenómeno plantea nuevas necesidades de atención, acompañamiento y servicios especializados, especialmente para las personas que requieren asistencia permanente.

También cambió el tamaño de las residencias que ingresan al sistema. Los establecimientos incorporados durante 2025 y 2026 cuentan, en promedio, con entre 11 y 12 camas, mientras que los anteriores a 2016 tenían alrededor de 30 plazas.

La demanda también presiona a las residencias estatales

La necesidad de alojamiento no se limita al sector privado. En mayo de 2026, el secretario de Planeamiento y Control de Gestión del Ministerio de Salud, Gastón Jofré, advirtió que la demanda de plazas para adultos mayores continuaba creciendo en San Juan.

Una de las instituciones que refleja esta situación es la Residencia Eva Duarte, ubicada en Chimbas. En enero de 2026 contaba con sus 158 camas ocupadas y alrededor de 45 personas en lista de espera, según informó su dirección.

La falta de disponibilidad no es nueva. En julio de 2024, DIARIO HUARPE informó que el establecimiento proyectaba incorporar un Centro de Día para ampliar las posibilidades de asistencia sin necesidad de internación permanente.

Sin embargo, ese proyecto no implicaba sumar camas para residentes, sino ofrecer atención durante el día a personas que pudieran regresar a sus hogares por la noche.

El crecimiento también plantea desafíos de control

La expansión de las residencias privadas vuelve especialmente importante la fiscalización de sus condiciones de funcionamiento. En mayo de 2026, el Ministerio de Salud clausuró dos establecimientos que operaban sin habilitación, donde permanecían alojados 26 adultos mayores.

Los controles incluyen las condiciones edilicias, la alimentación, la administración de medicamentos, la documentación sanitaria y la disponibilidad de personal capacitado para asistir a los residentes.

De esta manera, el crecimiento de los geriátricos refleja una transformación que va más allá de la apertura de establecimientos. El desafío para San Juan será acompañar el envejecimiento poblacional con una oferta de cuidados segura, accesible y suficiente para las necesidades de las familias.