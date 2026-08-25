El Gobierno de San Juan anunció el inicio de una nueva obra de pavimentación que beneficiará a miles de sanjuaninos. Se trata de la intervención de calle Sargento Cabral, en el tramo comprendido entre Paula Albarracín de Sarmiento y Rastreador Calívar.

El anuncio fue realizado por el gobernador Marcelo Orrego junto al ministro de Infraestructura, Fernando Perea, a través de las redes sociales. La obra tiene como objetivo mejorar las condiciones de circulación y brindar mayor seguridad a los vecinos que utilizan diariamente esa arteria.

Los trabajos se desarrollarán en el marco del Programa Provincial de Pavimentos Urbanos, que contempla distintas intervenciones para mejorar la infraestructura vial en diferentes sectores de la provincia.

Desde el Gobierno destacaron que la pavimentación forma parte, además, de un plan de obras que busca sostener la generación de puestos de trabajo vinculados a la construcción y la infraestructura.

“Vamos a pavimentar la calle Sargento Cabral, entre Paula Albarracín de Sarmiento y Rastreador Calívar, para que los vecinos de la zona transiten por una calle más segura y en mejores condiciones”, señaló Orrego.

El gobernador remarcó que se trata de una obra que se suma a las intervenciones que la provincia viene desarrollando y afirmó: “Seguimos haciendo las obras que San Juan necesita”.

La pavimentación permitirá mejorar las condiciones de una vía utilizada por los vecinos de la zona y se incorpora al conjunto de obras urbanas que la Provincia ejecuta dentro de su programa de pavimentos.