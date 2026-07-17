La Provincia avanza con obras de ampliación y modernización en el Servicio Penitenciario Provincial, pero al mismo tiempo impulsa una gestión clave ante el Gobierno nacional: la construcción de un pabellón destinado exclusivamente a personas privadas de la libertad con causas federales. El director del Servicio Penitenciario Provincial, Carlos Javier Suárez, confirmó a DIARIO HUARPE que el pedido ya se encuentra en marcha y que forma parte de un trabajo conjunto entre la Secretaría de Seguridad de San Juan y el Ministerio de Seguridad de la Nación.

Actualmente, el Penal de Chimbas atraviesa una importante situación de sobrepoblación. Según detalló Suárez, el establecimiento alberga alrededor de 1.850 personas privadas de la libertad, de las cuales 140 cumplen prisión por causas federales.

Mientras se gestionan recursos nacionales, la Provincia continúa ejecutando obras para ampliar la capacidad del complejo penitenciario. Una de las principales intervenciones es la requisa del Sector 5, que ya presenta un 40% de avance.

El proyecto incorpora tecnología para fortalecer los controles de ingreso y mejorar la seguridad interna. Entre las novedades se destacan un sistema de cámaras, herramientas de inteligencia artificial y escáneres para bolsos y personas. "El trabajo es constante con el tema de obras. Queremos seguir mejorando a través de métodos tecnológicos la modernización del Servicio Penitenciario", explicó Suárez.

El funcionario estimó que esta obra estará finalizada hacia fin de año, momento en el que comenzará la etapa de equipamiento del Sector 5. Paralelamente, también avanzan las tareas para el futuro Sector 6, otro de los proyectos previstos para ampliar la infraestructura del penal.

Suárez sostuvo que la creación de un pabellón financiado con recursos nacionales permitiría comenzar a aliviar la sobrepoblación y mejorar la organización interna del establecimiento. "Es un trabajo que se está llevando a cabo a través de la Secretaría de Seguridad con el Ministerio de la Nación para poder lograr obtener esa posibilidad de crear un nuevo sector con recursos nacionales", afirmó.

La iniciativa apunta a que las personas detenidas por delitos federales cuenten con un espacio específico, lo que permitiría reorganizar la distribución de los internos provinciales y avanzar en una mejor clasificación y categorización dentro del Servicio Penitenciario.

Con las obras en marcha y las gestiones abiertas ante Nación, San Juan busca sumar infraestructura para responder al crecimiento de la población carcelaria y mejorar las condiciones de funcionamiento del penal provincial.