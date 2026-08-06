El Instituto Provincial de Hemoterapia de San Juan (Iphem) continúa trabajando para incrementar la cantidad de donantes voluntarios de sangre y acercar las colectas a distintos puntos de la provincia. La directora del ente, Dra. Rosario Roca, explicó en diálogo con DIARIO HUARPE que el principal desafío es lograr que los sanjuaninos se acerquen a donar de manera espontánea y no solamente cuando existe una necesidad concreta.

El desafío de pasar de la reposición a la donación voluntaria

“El sanjuanino se da cuenta de la importancia de donar, pero falta una vueltita de tuerca: que venga sin que le pidan. Hoy se acerca porque hace falta o porque hay una necesidad”, explicó Roca.

La directora detalló que actualmente la mayoría de las donaciones corresponden a personas convocadas por familiares o conocidos que necesitan sangre. “Tenemos un 16% de donantes voluntarios. La donación por reposición completa el otro 84%”, indicó.

Desde el organismo buscan modificar esa tendencia mediante campañas de concientización y acercando los operativos a los departamentos.

Colectas más cerca de los vecinos

Roca señaló que muchas personas tienen dificultades para trasladarse hasta el centro de hemoterapia por cuestiones laborales, económicas o de distancia, por lo que el Iphem decidió salir al territorio. “Tratamos de que las personas que por distintos motivos no pueden acercarse a Edipen tengan la posibilidad de donar cuando nosotros vamos a los departamentos”, explicó.

La directora destacó que estas acciones se realizan durante todo el año y que la respuesta de la comunidad es positiva. “Es una tarea que hacemos hace muchos años, pero cada vez se va incrementando porque a la gente le cuesta más acercarse al centro. Entonces tratamos de acercarnos nosotros a ellos”, sostuvo.

Dónde donar y derribar mitos

Las personas interesadas en convertirse en donantes pueden acercarse al Iphem, ubicado en Rivadavia 728 Este, de lunes a sábado entre las 7 y las 10.30 horas.

Además, Roca remarcó que todavía existen dudas y creencias erróneas que alejan a algunos vecinos de la donación. “Cuando la gente se acerca entiende que el proceso es simple, sencillo, que no duele, que no se va a descomponer y que no engorda. Son todos mitos”, afirmó.

La profesional explicó que el temor suele aparecer principalmente en quienes donan por primera vez. “El arranque cuesta porque es algo que no conocemos, pero después entienden que es un acto seguro y solidario”, agregó.

Desde el Iphem buscan que la donación de sangre se convierta en un hábito entre los sanjuaninos, para garantizar disponibilidad permanente y responder a las necesidades del sistema de salud provincial.