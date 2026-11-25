San Juan podría recibir en un solo día casi la mitad de las precipitaciones que habitualmente se registran en todo un año. Así lo advirtió la climatóloga sanjuanina Agustina Albeiro, quien explicó que los modelos meteorológicos estiman acumulados de entre 20 y 40 milímetros durante el episodio de tormentas previsto para este miércoles 25 de noviembre para San Juan y todo Cuyo.

En diálogo con San Juan en Noticias, por Radio Mitre San Juan, la especialista dimensionó la magnitud del fenómeno al señalar que la estación San Juan Aero del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) registra un promedio de alrededor de 90 milímetros de precipitaciones anuales.

“Hablar de esos acumulados es un acumulado bastante significativo”, afirmó Albeiro. En caso de alcanzarse los 40 milímetros previstos, las precipitaciones representarían alrededor del 44% de ese promedio anual. “Hablar de que puede caer un poquito menos de la mitad en un día es muchísimo”, agregó.

A qué hora llegarían las tormentas

Albeiro indicó que las tormentas podrían comenzar a desarrollarse a partir de las 19, aunque algunos modelos anticipaban actividad desde las 17. Las condiciones de inestabilidad podrían favorecer precipitaciones sostenidas hasta las primeras horas de la madrugada del jueves.

“Lo extraño esta vez es que no parece ser algo puntual e intermitente, sino que parece sostenerse por la configuración y la inestabilidad”, explicó.

La especialista precisó que la alerta amarilla del Servicio Meteorológico Nacional alcanza a gran parte de la provincia, mientras que también existe probabilidad de tormentas en sectores del sur y el este sanjuanino.

Las zonas que requieren mayor atención

Entre los sectores que podrían verse más afectados, Albeiro mencionó la Quebrada de la Flecha, Villa de Media Agua, Huaco, Jáchal y Valle Fértil. Sobre este último departamento, señaló que continúa registrando tormentas, actividad eléctrica y episodios de granizo.

La combinación de temperaturas elevadas y humedad genera condiciones favorables para la formación de tormentas localmente fuertes. “Tenemos muchísima inestabilidad”, sostuvo la climatóloga, quien advirtió sobre la posibilidad de que se desarrollen fenómenos intensos en distintos puntos de la provincia.

También recordó lo ocurrido durante la noche anterior, cuando las gotas de lluvia alcanzaron un tamaño considerable. Según explicó, este tipo de precipitaciones puede estar asociado a la formación de granizo que se deshace antes de llegar al suelo.

Los acumulados de lluvia podrían cambiar

Albeiro aclaró que los valores de entre 20 y 40 milímetros corresponden a estimaciones de los modelos meteorológicos y que podrían modificarse a medida que avance el fenómeno.

“De momento, esos son los acumulados que se estiman, pero estamos hablando de algo muy fuerte”, señaló.

En ese sentido, destacó que el acceso a la información del nuevo radar del Servicio Meteorológico Nacional, instalado en Mendoza, permite revisar y ajustar los pronósticos conforme evolucionan las condiciones atmosféricas.

Por último, la especialista resaltó la coordinación entre el ámbito universitario, el Copre y la Dirección de Protección Civil para realizar un seguimiento de las tormentas e insistió en la importancia de prestar atención a las actualizaciones meteorológicas durante las próximas horas.