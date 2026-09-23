El Autódromo El Villicum aparece como una de las alternativas para recibir el Gran Premio Coronación de la Copa de Oro del Turismo Carretera 2026. Fuentes calificadas informaron a DIARIO HUARPE que la ACTC se comunicó con el Gobierno de San Juan para conocer la disponibilidad del circuito sanjuanino, ante la posibilidad de que la definición, prevista para el domingo 6 de diciembre, deba cambiar de escenario por la clausura judicial del Autódromo Roberto Mouras de La Plata.

El Villicum y la posibilidad de reemplazar al Mouras

El circuito sanjuanino aparece como una de las alternativas, ya que se encuentra plenamente homologado y habilitado por la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) y en agosto recibió oficialmente la 9ª fecha de la temporada 2026 del Turismo Carretera. Además, cuenta con infraestructura para recibir la competencia, como boxes completos y equipados, tribunas con miles de butacas, tecnología de monitoreo de última generación mediante Race Control y amplias áreas de servicio y sanitarios.

El circuito local cuenta con antecedentes como escenario de definiciones del Turismo Carretera. El Villicum recibió cuatro definiciones de la Copa de Oro, en 2020, 2021, 2022 y 2023, con Mariano Werner como campeón en 2020, 2021 y 2023 con Ford, mientras que José Manuel Urcera obtuvo el título en 2022 con Torino.

La sanción al Autódromo Mouras

El calendario oficial de la ACTC mantiene actualmente al Autódromo Roberto Mouras de La Plata como sede de la última fecha del campeonato. Sin embargo, la clausura judicial del circuito por 180 días abrió la posibilidad de que El Villicum aparezca como una alternativa para recibir el Gran Premio Coronación de la Copa de Oro.

La medida fue dispuesta por la jueza Marcela Garmendia luego de una serie de inspecciones que detectaron irregularidades eléctricas, edilicias, ambientales y en el sistema contra incendios. La clausura podrá levantarse antes de los 180 días si se solucionan las deficiencias encontradas.

Entre los relevamientos realizados en el Mouras se detectaron irregularidades eléctricas, algunas de ellas consideradas de alto riesgo. También se encontraron fallas en el sistema contra incendios, entre ellas una bomba de agua que no funcionaba.

A estas deficiencias se sumaron un grupo electrógeno con pérdida de combustible, problemas vinculados con salidas y escaleras, falta de un plan de emergencia e irregularidades ambientales. Esta situación es la que genera la necesidad de evaluar otros escenarios para la definición del campeonato, entre ellos el circuito sanjuanino de El Villicum.

Termas, otra posibilidad

Otra de las alternativas que aparece para reemplazar al Mouras es el Autódromo Internacional de Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero. La definición todavía se encuentra en evaluación y uno de los aspectos que puede jugar en contra de ambas propuestas son las elevadas temperaturas que suelen registrarse en esa época del año.

Mientras tanto, el cierre de la temporada continúa establecido para el 6 de diciembre. La ACTC ya definió que la Copa de Oro tendrá sus últimas fechas en San Nicolás, Rosario, Río Cuarto y finalmente el Gran Premio Coronación, aunque la sede de esta última competencia podría modificarse por la situación del autódromo platense.

Por ahora, El Villicum aparece como una alternativa concreta para volver a recibir la definición del Turismo Carretera en San Juan. La confirmación oficial de la sede dependerá de cómo avance la situación del Autódromo Roberto Mouras y de la decisión que adopte la categoría.