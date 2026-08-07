Durante los días 5 y 6 de agosto de 2026, San Juan formó parte de Meet Up Argentina, la feria más relevante de la industria MICE celebrada en el Centro de Convenciones de Buenos Aires. En un esfuerzo coordinado entre el sector público y privado, la delegación provincial desembarcó con una propuesta integral para promocionar su infraestructura, conectividad y oferta turística ante organizadores de eventos nacionales e internacionales, buscando captar nuevas inversiones y dinamizar la economía local.

La delegación sanjuanina, liderada por el ministro de Turismo, Cultura y Deportes, Guido Romero, mantuvo una intensa agenda comercial durante ambas jornadas de la feria. Con la presencia de más de 240 compradores especializados (hosted buyers) y organizadores profesionales de congresos, el stand de la provincia se transformó en un punto clave para concretar alianzas estratégicas que permitirán atraer futuros eventos a la región.

El desempeño sanjuanino fue resultado de una alianza estratégica entre el Gobierno provincial, el San Juan Bureau de Eventos y Convenciones, AEHGA, agencias receptivas y empresas hoteleras. Esta articulación conjunta fue presentada como uno de los diferenciales competitivos más sólidos de la provincia a la hora de ofrecer servicios de alta calidad, logística eficiente y capacidad organizativa.

A través de una disertación institucional a cargo de autoridades de Turismo y del Bureau de Eventos, la provincia expuso sus principales fortalezas técnicas. Se destacaron las características de los centros de convenciones locales, la oferta hotelera y gastronómica, así como la complementación entre las actividades académicas o corporativas y los atractivos turísticos tradicionales de San Juan.

El deporte como motor de atracción global

En el panel dedicado al segmento deportivo, las autoridades resaltaron el posicionamiento de San Juan como anfitriona de competencias internacionales de primer nivel. Se puso en valor la experiencia organizativa en citas de alto impacto económico y promocional, tales como las franquicias del Ironman (70.3, 5150 y Full), fechas del Turismo Carretera y el histórico cruce de rugby entre Los Pumas y Gales. En total, más de 120 reuniones de negocios se desarrollaron en el stand provincial.





La delegación sanjuanina estuvo encabezada por el ministro de Turismo, Cultura y Deportes, Guido Romero, e integrada por representantes de la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Deportes, la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de San Juan (AEHGA), el San Juan Bureau de Eventos y Convenciones, hoteles, agencias receptivas, organizadores de eventos y empresas del sector.

Desde la organización destacaron que este logro es producto del trabajo articulado entre el Gobierno de San Juan, el San Juan Bureau de Eventos y Convenciones y el sector privado, una alianza que se ha convertido en uno de los principales diferenciales de la provincia.

Como parte de la agenda oficial, San Juan realizó una presentación institucional del destino, a cargo del subsecretario de Turismo, Juan Castañares, y del director ejecutivo del San Juan Bureau de Eventos y Convenciones, Mariano Carmona, quienes expusieron las fortalezas de la provincia en materia de infraestructura, conectividad, servicios, atractivos turísticos y capacidad organizativa.

Además, la provincia participó en un panel dedicado a los eventos deportivos, donde el secretario de Deportes, Pablo Tabachnik, destacó el crecimiento sostenido de San Juan como anfitriona de competencias de primer nivel.

La participación en Meet Up Argentina 2026 permitió a San Juan consolidar su presencia en el principal espacio de comercialización del turismo de reuniones del país, fortalecer vínculos con compradores estratégicos y avanzar en una agenda conjunta entre el sector público y privado para captar congresos, convenciones y eventos deportivos que generen movimiento económico, promoción turística y desarrollo para la provincia.

