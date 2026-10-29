San Juan se prepara para recibir las competencias internacionales Ironman 51.50 San Juan e Ironman Full, previstas para el viernes 30 de octubre y el domingo 1 de noviembre. En ese marco, 900 voluntarios participaron de una capacitación en Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y Primeros Auxilios para prepararse ante posibles emergencias.

Capacitación en el estadio Aldo Cantoni

La jornada se desarrolló en el estadio cerrado Aldo Cantoni y reunió a voluntarios de San Juan y de distintas provincias del país. Durante la actividad, los participantes recibieron formación teórica y práctica para actuar ante eventuales situaciones de emergencia.

La capacitación forma parte de los preparativos para las competencias, que convocarán a atletas de distintos lugares del mundo. El objetivo es brindar herramientas para mejorar la capacidad de respuesta y reforzar la prevención durante el desarrollo de las pruebas.

Una preparación que incluye a instituciones educativas

Antes de esta jornada, también se habían realizado capacitaciones en establecimientos educativos de la provincia. Estas instancias forman parte de las acciones organizativas previstas para preparar a quienes colaborarán durante el evento deportivo.

La formación de los voluntarios busca contribuir al cuidado de los competidores, los equipos de trabajo y el público que acompañará las carreras. Con estas acciones, la organización avanza en la preparación para recibir las pruebas de triatlón en San Juan.

Las fechas de las competencias

El Ironman 51.50 San Juan se disputará el viernes 30 de octubre, mientras que el Ironman Full está programado para el domingo 1 de noviembre. La capacitación de los voluntarios integra los preparativos previos para ambas competencias internacionales.