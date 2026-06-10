La regulación de las apuestas virtuales en San Juan entró en su cuenta regresiva. En diálogo con DIARIO HUARPE, el presidente de la Caja de Acción Social (CAS), Juan Pablo Medina, adelantó que el decreto reglamentario de la Ley 2724 está prácticamente listo y que su aplicación efectiva cambiará radicalmente el escenario para combatir la ludopatía y el juego clandestino en el territorio local de manera contundente. El nuevo marco técnico y jurídico promete dotar al Estado de garras mucho más potentes para erradicar un flagelo creciente.

El titular de la CAS se mostró confiado en que la ley dotará al Estado de facultades superiores al permitir la articulación formal con otras áreas operativas: "Creemos y confiamos que a partir de la vigencia de la ley, donde nosotros empecemos a colaborar o ver de qué manera podemos trabajar en conjunto con fiscalías y con la Secretaría de Seguridad y Orden Público de la provincia, que ellos la verdad tienen herramientas mucho más eficaces que nosotros y posibilidades investigativas mucho más profundas también que lo que puede poner a disposición la Caja de Acción Social hasta el momento, entonces posiblemente vamos a elevar la capacidad de control de esa manera", expuso el funcionario.

La provincia buscará atacar el problema desde dos frentes bien diferenciados, pero complementarios. "Profundizar sobre lo que es la lucha contra el juego ilegal clandestino y por otro lado empezar a generar también lo que es necesario para que desde San Juan podamos ofrecer también operadores que hagan con licencia de juego legal en línea", dijo.

Hasta que el decreto no se publique efectivamente en el Boletín Oficial, la situación regulatoria en San Juan se mantiene en una condición de absoluta clandestinidad para cualquier tipo de plataforma. "Llevamos más de un año con un trabajo de monitoreo, a través de herramientas informáticas, de las redes sociales y del mismo internet en general, respecto de la existencia de sitios ilegales o clandestinos, es decir, plataformas de juego ilegal y clandestino", expuso.

Por último, Medina reconoció que la persecución técnica y judicial resulta una tarea sumamente compleja: "El problema está en que van cambiando, es un monstruo que vos vas detectando una cabeza, solicitás los bloqueos a través de la asociación que nuclea a todos los entes reguladores del país, que es ALEA, porque a través de ellos, por el momento, es con quienes nos podemos manejar. Una vez ya tengamos en plena vigencia la ley, podremos hacerlo nosotros directamente a través del Ministerio Público Fiscal, pero realmente van cambiando, nosotros venimos corriendo de atrás, sabemos que es así, no es sencillo, no es una lucha fácil, de alguna manera un poco desigual", cerró.