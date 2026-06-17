San Juan prepara una agenda de actividades para atraer turistas durante las vacaciones de invierno

Con la llegada de las vacaciones de invierno cada vez más cerca, el Gobierno de San Juan avanza en la organización de una agenda de actividades destinada tanto a turistas como a residentes. El objetivo es potenciar la llegada de visitantes y consolidar a la provincia como un destino atractivo durante el receso invernal.

El ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero, explicó que la planificación se realiza de manera conjunta entre distintas áreas del Ejecutivo provincial, incluyendo al Ministerio de Producción, con el fin de ofrecer una propuesta amplia que combine deporte, cultura y turismo.

Entre los eventos ya confirmados se destaca la visita de Los Pumas, prevista para el 11 de julio, y una nueva edición de la Maratón de San Juan, que promete convertirse en uno de los principales atractivos del calendario invernal.

Según detalló Romero, para la competencia atlética se esperan entre 6.000 y 7.000 participantes, de los cuales más del 80% llegarían desde otras provincias. La cifra genera expectativas positivas en sectores vinculados al turismo, especialmente la hotelería y la gastronomía del Gran San Juan.

Cultura y turismo como complemento

Además de los eventos deportivos, la provincia prepara una agenda cultural con actividades en el Teatro del Bicentenario y el Teatro Sarmiento, espacios que concentrarán parte de la programación durante el receso.

En paralelo, desde el área de Turismo se trabaja en propuestas para los principales destinos de la provincia, con el objetivo de que quienes lleguen a San Juan encuentren alternativas recreativas y culturales para complementar las visitas a los atractivos naturales.

“Queremos que cuando el turista venga tenga actividades para hacer y pueda pasarla bien en San Juan, aparte de todos los recursos naturales y humanos que tiene la provincia”, señaló el ministro.

Expectativas para la temporada

La planificación de las vacaciones de invierno llega después de un fin de semana largo que, según Romero, mostró resultados moderados aunque superiores al promedio nacional en materia de ocupación turística.

Con una agenda que combinará deporte de alto nivel, espectáculos culturales y actividades recreativas en distintos puntos de la provincia, San Juan apuesta a fortalecer el movimiento turístico durante julio y consolidarse como uno de los destinos elegidos del invierno argentino.