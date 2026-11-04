San Juan prepara una red de asistencia con más de 30 organizaciones religiosas

El Gobierno de San Juan avanzó en la planificación de acciones preventivas ante posibles contingencias climáticas vinculadas al fenómeno El Niño y convocó a representantes de más de 30 cultos para fortalecer la respuesta comunitaria frente a eventuales emergencias. El encuentro tuvo como objetivo coordinar recursos, relevar espacios disponibles para recibir a personas evacuadas y organizar la asistencia a las familias que puedan resultar afectadas.

La reunión se desarrolló en el marco de la Coordinación Provincial de Respuesta ante Emergencia (COPRE), a partir de una directiva del gobernador Marcelo Orrego orientada a priorizar la protección de la población y establecer mecanismos de trabajo conjunto entre el Estado y las organizaciones religiosas.

Durante el encuentro se planteó la importancia de aprovechar la presencia territorial y la capacidad de acompañamiento comunitario de los distintos cultos para colaborar en situaciones de emergencia. La intención es organizar los recursos disponibles y establecer una respuesta coordinada que permita asistir de manera rápida a quienes lo necesiten.

Participaron el secretario general de la Gobernación, Emilio Achem; el jefe de asesores de la Gobernación, Rodolfo Colombo; la ministra de Gobierno, Laura Palma; el secretario de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Juan José Dubos; y la directora de Cultos y ONG, Marta Picón. También estuvo presente el coordinador de Defensa Civil de la Capital, Daniel Blanes.

Relevarán espacios para posibles evacuaciones

Uno de los principales puntos abordados fue la elaboración de un registro de organizaciones religiosas que cuenten con instalaciones disponibles y en condiciones adecuadas para recibir a personas evacuadas. Para integrar ese relevamiento, los espacios deberán cumplir con los requisitos correspondientes y contar con la documentación necesaria.

En ese contexto, las autoridades aclararon que las escuelas no serán utilizadas como centros de alojamiento. La decisión busca preservar la continuidad educativa de niños y adolescentes y evitar que una eventual emergencia interrumpa sus actividades escolares.

La planificación también contempla la disponibilidad de vehículos para trasladar personas y recursos. Desde el Ministerio de Gobierno se realizaron gestiones con empresas de transporte para que puedan colaborar, en caso de ser necesario, con colectivos y camionetas 4x4. Se busca contar especialmente con unidades preparadas para circular por terrenos de difícil acceso y conductores capacitados para esas condiciones.

Capacitación para voluntarios y protocolos de actuación

El secretario general de la Gobernación, Emilio Achem, destacó que la prioridad de la coordinación es proteger tanto a las familias sanjuaninas como a las personas que participen de los operativos de asistencia.

"El primer objetivo que el gobernador Marcelo Orrego nos ha planteado es que cuidemos la vida de las familias sanjuaninas, ese es el objetivo principal de esta coordinación que estamos haciendo hoy", expresó. También remarcó la necesidad de proteger al personal provincial, municipal y a los voluntarios mediante el cumplimiento de protocolos y las instrucciones de los responsables de cada operativo.

Por su parte, la ministra Laura Palma sostuvo que el trabajo conjunto permitirá organizar los recursos disponibles y mejorar la capacidad de respuesta. "La idea es hacer un trabajo coordinado para que podamos hacer una asistencia real y rápida que llegue a todas las familias que lo necesiten y contar con el acompañamiento de todos los cultos es fundamental", señaló.

Durante la reunión, los representantes religiosos solicitaron capacitaciones sobre los protocolos de actuación para conocer cómo intervenir ante una emergencia y colaborar de manera segura y organizada. La propuesta apunta a que quienes participen de las tareas de asistencia cuenten con herramientas para actuar sin exponerse ni poner en riesgo a las personas afectadas.

Además, las autoridades remarcaron la importancia de que los vecinos consulten los canales oficiales, especialmente los de la Dirección de Protección Civil, para acceder a información confiable ante posibles contingencias.

Más de 30 organizaciones participaron del encuentro

La convocatoria reunió a representantes de distintas iglesias evangélicas, la Iglesia Adventista, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la Sociedad Israelita de Beneficencia, la Asociación Escuela Científica Basilio y Cáritas San Juan, entre otras organizaciones.

Entre los asistentes estuvieron Ivonne Esteybar, Olga Yunyent, Ángel Carrizo, Ariel Oro, Marta Lucero, Omar Navas, Yanina Leyes, Patricia Gómez, Claudia Cortez, Christian Pineda, Dina Castro, Alejandro Janavel, Alicia Sosa, Sandro Irrazábal, Alfredo Ramírez, Ramona Tapia, Mariana Figueroa, Cristian Ortega, Ricardo Rodríguez y Natalia Roganovich.

También participaron Cecilia Ríos, Liliana Sotomayor, Alicia Araya, Guillermo Brizuela, Ricardo Díaz, Mario Cuenca, Mario Cabral, Julieta Di Febo, Corina Mereles, Néstor Chiafalá, Rebeca Segovia y José Cardozo.

La iniciativa forma parte de las acciones preventivas de la COPRE para articular el trabajo de organismos públicos y organizaciones comunitarias. El objetivo es que, ante una eventual emergencia climática, San Juan cuente con espacios de alojamiento identificados, recursos de transporte disponibles y voluntarios preparados para colaborar bajo protocolos establecidos.