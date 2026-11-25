Los tres femicidios registrados en San Juan dejaron un escenario doloroso y volvieron a poner en evidencia la necesidad de fortalecer las herramientas de prevención y asistencia ante la violencia contra las mujeres. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre, la provincia avanza en la conformación de una red provincial de operadores policiales especializados para mejorar la respuesta ante situaciones de violencia intrafamiliar y de género.

Valeria Díaz, directora de Género, explicó a DIARIO HUARPE que la iniciativa apunta a fortalecer la primera intervención policial y brindarles a los efectivos herramientas para actuar ante estos casos. "La idea es que los agentes que llegan primero a una situación de violencia sepan cómo intervenir y cuáles son los pasos que deben seguir", señaló.

La propuesta contempla una capacitación de ocho encuentros, iniciada en septiembre, en la que participaron agentes de distintos departamentos, incluidos Valle Fértil y Sarmiento. Durante las jornadas se abordaron protocolos de actuación, herramientas psicológicas y legales, dispositivos de asistencia existentes en la provincia y procedimientos para intervenir ante situaciones de violencia.

En ese sentido, Díaz destacó la importancia de que los conocimientos lleguen también a las localidades más alejadas. "Buscamos que los policías tengan herramientas para dar una respuesta oportuna, porque en algunos departamentos las distancias pueden dificultar el acceso inmediato a los distintos recursos de asistencia", explicó.

La formación cuenta con la participación de la Dirección de Género, el Ministerio Público Fiscal y la Policía de San Juan, además de disertantes de la Policía Federal. El cierre del seminario está previsto para el próximo 2 de diciembre.

La intención es que los efectivos capacitados puedan convertirse en referentes dentro de sus departamentos y contribuir a una intervención más rápida y coordinada. "Es fundamental que quienes reciben la primera consulta sepan cómo acompañar, orientar y activar los mecanismos de asistencia disponibles", sostuvo Díaz.

De esta manera, la conformación de una red provincial de operadores especializados se suma a las medidas que San Juan busca fortalecer para prevenir la violencia de género y mejorar la atención de las mujeres que atraviesan estas situaciones.

Habrá jornadas sobre violencia digital y delitos tecnológicos.

La directora de Género anunció que el 26 de noviembre a las 17.30 habrá una capacitación en el Foro de Abogados sobre violencia digital, con herramientas para resguardar pruebas e identificar cuándo se configura un delito. Además, el viernes se realizarán jornadas junto al Ministerio Público Fiscal y la Policía Federal para abordar situaciones de violencia que involucran a integrantes de las fuerzas de seguridad.