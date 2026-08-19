La Selección Sanjuanina de categorías Menores y Juniors participará desde este miércoles 19 hasta el sábado 22 de agosto en el Campeonato Argentino de Pista 2026.

El certamen se desarrollará en la ciudad de Rafaela, Santa Fe, y tendrá como escenario principal al nuevo Velódromo Suramericano Ciudad de Rafaela, que será inaugurado oficialmente con esta competencia.

La delegación sanjuanina cuenta con 33 ciclistas y tres integrantes del cuerpo técnico y viajó con el respaldo del Gobierno de San Juan.

Una delegación numerosa

Entre los varones se encuentran Facundo Tivani, Benjamín Guzmán, Kevin Tivani, Gonzalo Aguirre, Felipe Lucero, Adriel Mortensen, Mauro Audicio, Juan Saldaño, Lautaro Cobarrubia, Agustín Guzmán y Alex Domínguez.

También integran el equipo Tomás Saavedra, Santino Escudero, Joaquín Aravena, Gerónimo Castro, Nehemías Selva, Esteban Quintero, Lisandro Chávez, Lautaro Naranjo, Lucas Martínez y Román Montaña.

En damas competirán Pía Manzano, Bárbara Uliarte, Luciana Guzmán, Luciana Garro, Joselin Contrera, Tamara Páez, Florencia Quinteros, Dominique Aguilar, Yendri Guzmán, Kendra Cañadas, Solange Molina y Tiziana Castro.

El cuerpo técnico está integrado por Sergio Aguirre, entrenador; Diego Aguirre, asistente técnico; y Cristian Tivani, mecánico.

Un escenario de primer nivel

La presentación oficial de la delegación se realizó el lunes 17 de agosto en el Velódromo Vicente Alejo Chancay, durante la quinta fecha de la temporada local.

El nuevo recinto de Rafaela cuenta con una pista de madera de 250 metros, reglamentaria y homologada por la Unión Ciclista Internacional.

El escenario tendrá además un rol importante durante los Juegos Suramericanos ODESUR, que se desarrollarán en Santa Fe entre el 12 y el 26 de septiembre de 2026.

Los jóvenes sanjuaninos buscarán ser protagonistas en una competencia que, además de ponerlos frente a los mejores exponentes del país, marcará la apertura oficial de una nueva infraestructura para el ciclismo argentino.