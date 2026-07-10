Durante el fin de semana extendido, en coincidencia con las vacaciones de invierno, San Juan promociona su gastronomía y propuestas turísticas en Sabores y Caminos, el clásico evento que invita a descubrir los sabores de cada región en una celebración de la identidad argentina.

El stand a cargo del Gobierno de San Juan y financiado por el Consejo Federal de Inversiones, convoca a niños y adultos con una propuesta que incluye experiencias como degustaciones de productos y activaciones lúdicas que invitan a descubrir destinos turísticos de la provincia.

En este contexto, el stand promueve “Pasaporte San Juan” una actividad que incentiva al público a conocer las cualidades que tiene la provincia y que son promocionadas en el propio stand. De esta manera, los asistentes se llevan experiencias a través de talleres que dan a conocer los productos y sabores locales como juegos que conducen a descubrir la oferta turística. Así, al recorrer y participar, los visitantes suman sellos en las distintas estaciones para completar el pasaporte y llevarse un premio.

"Participamos de la ruleta y completamos el pasaporte. Fuimos a San Juan en un par de oportunidades, pero ahora nos dieron ganas de conocer la Ruta del Olivo", contó Miriam, quien fue acompañada por su prima Marta, ambas de Lanús.

Juan Manuel, oriundo de Jujuy, aprovechó para llevarse vinos sanjuaninos. "Venimos en familia a pasear. Nos encantó el stand por sus atractivos. Los chicos están planeando las próximas vacaciones en San Juan", comentó.

Por su parte, el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero, y el subsecretario de Turismo, Juan Castañares, visitaron el stand y acompañaron a los productores locales. Los funcionarios también presenciaron el acto oficial de apertura de la feria.

El stand de San Juan se encuentra en el pabellón 3 del predio ubicado en Avenida Costanera Rafael Obligado 1221. Los interesados que puedan visitar la feria “Sabores y Caminos” estará hasta el domingo 12 de julio, de 12 a 20 hs.

