San Juan presentó en Casa de Gobierno el Ironman 2026, que se desarrollará del 30 de octubre al 1 de noviembre y marcará el regreso de la distancia completa a la Argentina. Durante el acto, el gobernador Marcelo Orrego, el subsecretario de Alto Rendimiento, Eduardo Cerimedo, y el CEO de Ironman Argentina, Rubén Sciutto, destacaron el posicionamiento internacional de la provincia, el trabajo conjunto y el impacto turístico de la competencia.

La programación comenzará el viernes 30 de octubre con el Ironman 51.50, continuará el sábado 31 con el Ironkids y tendrá su prueba principal el domingo 1 de noviembre con el Ironman Full. Esta última comprenderá 3,8 kilómetros de natación, 180 kilómetros de ciclismo y 42,2 kilómetros de pedestrismo, con participantes de más de 40 países.

Orrego destacó el posicionamiento internacional

El gobernador Marcelo Orrego afirmó que la competencia consolida a San Juan como una sede de referencia para el triatlón internacional y destacó el trabajo de los equipos que hacen posible su organización. “Esta es una competencia que claramente nos pone en el epicentro del triatlón en el mundo”, expresó.

El mandatario también remarcó el movimiento turístico que genera la llegada de atletas, familiares y entrenadores, con impacto en hoteles, gastronomía y otros sectores. “Esta es una de las formas de transmitir lo que es San Juan”, sostuvo, al referirse a la posibilidad de mostrar los paisajes, los recursos naturales y la hospitalidad provincial.

Orrego además pidió paciencia a los sanjuaninos por los trabajos de remodelación en avenida Circunvalación durante estos días. Señaló que será necesario combinar la actividad cotidiana con un evento internacional que, según remarcó, permite que la provincia sea conocida en el mundo a través del deporte.

Cerimedo resaltó el trabajo en equipo

El subsecretario de Alto Rendimiento, Eduardo Cerimedo, puso el foco en la articulación entre las distintas áreas del Gobierno, los municipios y las fuerzas de seguridad. “Si hay un trabajo en equipo, es este evento”, afirmó al agradecer la colaboración de los organismos que participan en la organización.

El funcionario también destacó la Expo vinculada a la competencia como una oportunidad para mostrar la producción local ante los visitantes. “Lo que hacemos en la Expo no se hace en ningún lugar del mundo”, expresó, al valorar la participación de distintas áreas provinciales y el trabajo conjunto con Capital y Rivadavia.

Sciutto destacó la hospitalidad sanjuanina

El CEO de Ironman Argentina, Rubén Sciutto, agradeció el respaldo del Gobierno provincial y señaló que la competencia creció año tras año gracias al trabajo compartido. “Para nosotros hacer este tipo de competencia, que año tras año hemos visto todos que ha ido creciendo, significa que detrás de eso hay una provincia acompañando”, manifestó.

Sciutto indicó que el Ironman Full contará con más de 700 competidores de más de 40 países y estimó que más de 7.000 personas circularán por San Juan durante el evento. También destacó la ocupación hotelera y el movimiento gastronómico que genera la llegada de los deportistas y sus acompañantes.

Tres competencias en un mismo fin de semana

El cronograma comenzará el viernes 30 de octubre con el Ironman 51.50, que contempla 1,5 kilómetros de natación, 40 kilómetros de ciclismo y 10 kilómetros de pedestrismo. El sábado 31 será el turno del Ironkids, mientras que el domingo 1 de noviembre se disputará el Ironman Full, la distancia completa que volverá a tener a San Juan como escenario en la Argentina.