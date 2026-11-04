La directora de Prevención y Asistencia de los Consumos Problemáticos de San Juan, Daniela Merlo, expuso sobre los avances de Casa Activa durante la Tercera Reunión Ordinaria del Consejo Federal de Drogas (CO.FE.DRO.). El encuentro reunió a representantes de las 24 jurisdicciones del país y se realizó en la sede de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR), en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Durante la reunión, los referentes provinciales compartieron las acciones que llevan adelante en materia de prevención, acompañamiento y atención de personas que atraviesan consumos problemáticos. En ese marco, Merlo respondió al interés de representantes de otras provincias sobre el desarrollo legal y logístico de Casa Activa, ubicada en Chimbas.

Casa Activa, el proyecto presentado por San Juan

La funcionaria sanjuanina brindó detalles sobre los avances para implementar Casa Activa como centro modelo de atención y tratamiento de los consumos problemáticos en el país. La iniciativa despertó el interés de autoridades de otras jurisdicciones que participaron del encuentro federal.

El CO.FE.DRO. funciona como un espacio de articulación entre las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para establecer criterios comunes y elaborar políticas públicas. La reunión permitió intercambiar experiencias y abordar distintas estrategias vinculadas con la problemática de los consumos.

Los otros temas que se debatieron

Entre los asuntos tratados, se presentaron detalles de un programa federal para el abordaje de los consumos problemáticos en menores de 18 años. La propuesta fue presentada en el Congreso de la Nación y se encuentra a la espera de tratamiento legislativo.

También se trabajó sobre la Ley de Salud Mental y se expusieron los resultados de un estudio nacional realizado entre estudiantes secundarios. La investigación indagó sobre las prácticas, los contextos y los perfiles de riesgo vinculados al consumo de alcohol y marihuana.

Además, durante la reunión se debatieron políticas de contención y asistencia en ámbitos públicos. También se abordaron los programas Municipios y Encuentros Regionales impulsados desde Sedronar.