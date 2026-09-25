La Cámara de Diputados de San Juan realizó la presentación de los libros ganadores de la edición 2025 del concurso literario “San Juan Escribe”. La jornada reunió a autores, familiares, integrantes de la comunidad académica y público general en una celebración de las letras locales.

La actividad estuvo encabezada por Sandra Luna, directora del Fondo Editorial del Poder Legislativo, junto a su equipo de trabajo. También participaron Silvina Atencio, presidenta de la Sociedad Argentina de Escritores filial San Juan, y Lautaro López, director del Instituto de Investigaciones Lingüísticas y Filológicas Manuel Alvar de la UNSJ.

Los libros y sus autores

La presentación se desarrolló en distintos bloques temáticos, con intervenciones presenciales y proyecciones audiovisuales para los escritores que no pudieron asistir por encontrarse fuera de la provincia o del país. Cada autor explicó el proceso creativo y los ejes principales de su obra, además de responder preguntas elegidas al azar y una consulta del público.

En la categoría Infanto-Juvenil, Guillermina Cortés presentó “Pequeños poemas despeinados” mediante un video desde Catamarca. En Novela, Maximiliano Martin expuso “202X” de manera presencial y Luz Azcona presentó “Desierta” mediante un mensaje audiovisual desde Barcelona.

En Cuento, Nahuel Cabello presentó “La respiración mínima” y Juan Pablo Cáceres compartió “Barro, tal vez” mediante una proyección virtual desde Nueva Zelanda. En Poesía, Pablo Berrondo presentó “Manual para incendiar el desierto” y Pablo Díaz, “En la rama de este dolor”.

Reconocimiento a las nuevas voces

Adriana Luna presentó “Voces que…”, obra galardonada en la categoría San Juan Escribe de Oro, incorporada de manera especial por el décimo aniversario del concurso. La actividad también incluyó un espacio dedicado a las nuevas voces de la literatura sanjuanina.

En Revelación Individual fue reconocido Fabricio Carpino, autor de “Historia de un amor”. En Revelación Escolar fueron distinguidos los exestudiantes del Colegio Bernardo Houssay Juan Cruz Lucero, Abril Gramajo, Celina Jaled y Pedro Juan, por la obra colectiva “Pacto de Silencio”.

El cierre de la jornada

Tras las presentaciones, las autoridades del Fondo Editorial agradecieron a los participantes, jurados y asistentes por formar parte de una nueva edición del concurso. El encuentro terminó con un espacio de camaradería, firma de ejemplares y venta de los libros presentados.