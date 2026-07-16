La Policía de San Juan prepara un operativo especial para acompañar a los hinchas que se concentren en la zona céntrica, ante la posibilidad de una nueva celebración masiva. En diálogo con DIARIO HUARPE, el comisario mayor José Casas, jefe del D-3, explicó que el dispositivo contará con más personal policial y pedirán apoyo tecnológico y sanitario.

“Creo que se va a sumar un poco más de efectivos policiales, aparte de algunos recursos como el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), para poder tener contacto con las cámaras que rodean la parte céntrica y tener una mayor cobertura de comunicación en ese lugar”, señaló el funcionario. Además, indicó que también participarán cadetes de la Policía para colaborar en las tareas preventivas, especialmente en sectores donde se espera una mayor concentración de personas.

Un operativo que podría superar los 240 efectivos

Durante el festejo por la clasificación ante Inglaterra, el despliegue contó con alrededor de 200 policías convencionales, a los que se sumaron grupos especiales como GAM, Infantería, GERAS y personal de Tránsito encargado de los cortes de calles.

Según explicó Casas, el operativo total rondó los 240 efectivos y para la final podría incrementarse la cantidad de agentes afectados. “Seguro que se va a incrementar un poco más, aunque no va a ser tanto porque lo que hemos pasado es como si fuera una final”, expresó el jefe policial.

Refuerzo sanitario para asistir a los hinchas

Uno de los puntos que más preocupó durante los festejos anteriores fue la dificultad para asistir rápidamente a algunas personas que sufrieron descompensaciones por la cantidad de público.

Ante esta situación, la Policía solicitará un mayor acompañamiento de Defensa Civil y del sistema de Salud para mejorar la respuesta ante cualquier emergencia. “Debido al tumulto grande hubo algunas personas que se descompusieron porque faltaba el aire. Nos costaba mucho llegar hasta las ambulancias por la gran cantidad de gente”, explicó Casas.

Por este motivo, se analiza incorporar elementos para facilitar los traslados dentro de la concentración y colocar un punto sanitario cercano al lugar de los festejos.

Control en la Peatonal y cuidado de comercios

El operativo también tendrá especial atención en la zona comercial del centro. La Policía prevé repetir el esquema utilizado durante la semifinal, con presencia preventiva frente a vidrieras y accesos controlados. “Vamos a implementar el mismo servicio para evitar cualquier tipo de daños o hechos delictivos. Hemos hecho binomios donde han estado custodiando las vidrieras de los distintos comercios”, detalló Casas.

En la Peatonal se permitirá el acceso de trabajadores y personas que concurran a los patios de comida, aunque algunos sectores tendrán mayores restricciones por la concentración de público.

Un pedido de festejos en paz

Desde la Policía destacaron el comportamiento general de los hinchas durante la última celebración y remarcaron la importancia de mantener el respeto durante la final. “Nos encontramos preparados para afrontar este tipo de multitud. Lo hemos contenido muy bien”, afirmó Casas.

De cara al partido decisivo entre Argentina y España, el mensaje de las autoridades es claro: acompañar a la Selección, disfrutar la fiesta y evitar situaciones que puedan empañar una jornada histórica. “La idea es que el festejo sea con respeto, que sea en paz y que podamos celebrar todos juntos”, cerró el comisario mayor.