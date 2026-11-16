El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, anticipó que la Provincia intervendrá 50 kilómetros de corredores hídricos, principalmente en el norte sanjuanino. La declaración representa una primera precisión sobre las obras que había anunciado la semana pasada, aunque todavía no se conocen los sectores que serán intervenidos, los plazos de ejecución ni la inversión prevista.

El mandatario brindó el dato este lunes 16 de noviembre, durante una rueda de prensa realizada en el Hospital Marcial Quiroga, donde encabezó la inauguración de la ampliación del Servicio de Nefrología y Hemodiálisis.

"Se van a intervenir 50 kilómetros en distintos corredores hídricos de la provincia de San Juan, sobre todo en el norte", adelantó Orrego.

La declaración se produjo al ser consultado sobre los mecanismos de financiamiento para las obras hídricas. Sin embargo, el gobernador evitó profundizar en los detalles y aseguró que se conocerán mediante una comunicación oficial.

"Ya lo van a conocer a través del comunicado oficial. Me parece que será una noticia muy importante, sobre todo por lo que tiene que ver con las obras hídricas de nuestra provincia", expresó.

El anuncio de la semana pasada

El pasado miércoles 11 de noviembre, durante la entrega de viviendas en el barrio Villicum, en Albardón, Orrego había adelantado que el Gobierno provincial preparaba un paquete de obras hídricas para el norte de San Juan, vinculado con un fideicomiso trabajado junto a la empresa minera Veladero.

En aquella oportunidad, el mandatario aseguró que los proyectos serían comunicados oficialmente en el corto plazo, pero no brindó precisiones sobre su extensión ni sobre las intervenciones previstas.

Cinco días después, la novedad es que el Gobierno proyecta actuar sobre 50 kilómetros de corredores hídricos, aunque todavía resta conocer si esa extensión corresponde íntegramente a los proyectos vinculados con Veladero o si contempla otras fuentes de financiamiento.

Las obras en medio de las crecientes

El anticipo se conoce después de las importantes crecientes registradas en Calingasta e Iglesia, donde el incremento del caudal de los ríos provocó daños en algunas defensas e inconvenientes en distintos sectores.

En declaraciones anteriores, Orrego había defendido los trabajos preventivos ejecutados por la Provincia y sostenido que esas intervenciones permitieron evitar consecuencias mayores.

Sin embargo, el mandatario no especificó si los 50 kilómetros anunciados comprenderán nuevas defensas, tareas de encauzamiento, recuperación de infraestructura existente u otro tipo de intervenciones.