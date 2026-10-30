Comenzó el IRONMAN 51.50 con mil triatletas en carrera en San Juan

San Juan comenzó a vivir este viernes 30 de octubre un fin de semana histórico con la realización del IRONMAN 51.50, una competencia internacional que reunirá a 1.000 atletas en el Dique Punta Negra. La prueba, correspondiente a la distancia olímpica del triatlón, su largada oficial fue a las 10 y marcó el inicio de tres jornadas deportivas en la provincia.

El evento propone un exigente recorrido que combina natación en aguas abiertas, ciclismo en ruta y pedestrismo, con llegada en la Plaza del Bicentenario.

Los detalles del recorrido del IRONMAN 51.50

La primera etapa será de natación y comprenderá 1,5 kilómetros en el Dique Punta Negra, con largada desde el embarcadero y un giro en el espejo de agua. Los competidores deberán completar el recorrido siguiendo las boyas y regresar por el carril opuesto hasta alcanzar el punto de llegada.

Luego llegará el turno del ciclismo, con un trayecto de 40 kilómetros que comenzará en el embarcadero de Punta Negra y finalizará en la intersección de las calles Vicealmirante Ismael Galíndez y Soldado Argentino, en Marquesado, Rivadavia. El circuito incluirá la Ruta Interlagos, calle Las Moras, Hermógenes Ruiz, Vidart, Valentín Ruiz, la villa cabecera de Ullum, Arnobio Sánchez y la Ruta Provincial 60, entre otros sectores.

La última etapa será de pedestrismo, con 10 kilómetros desde Marquesado hasta la Plaza del Bicentenario. Los atletas atravesarán distintos sectores de Rivadavia y Capital, con paso por avenida Libertador General San Martín, el Parque de Rivadavia y avenida José Ignacio de la Roza.

El cronograma de la jornada

La actividad comenzará a las 9:50 con la entonación del Himno Nacional Argentino en la línea de largada. A las 10 está previsto el inicio oficial de la competencia desde el embarcadero del Dique Punta Negra.

La llegada del ganador está estimada entre las 12 y las 12:10 en la Plaza del Bicentenario, mientras que el cierre de la prueba se calcula para las 16. Posteriormente, a las 16:30, se realizará la ceremonia de premiación del IRONMAN 51.50.

Cómo será el tránsito durante el evento

Por el desarrollo de la competencia, las autoridades provinciales establecieron un operativo especial de circulación vehicular durante las tres jornadas. El cronograma contempla restricciones en distintos sectores del circuito, aunque no habrá cortes totales de las principales arterias de la provincia.

Para este viernes, el ingreso al Dique Punta Negra estará permitido hasta las 9, mientras que en la diagonal del RIM 22 y en calle Nuche habrá restricciones y controles de circulación durante el desarrollo de la prueba.