El Gobierno de San Juan y entidades del sector agrícola iniciaron este martes 3 de noviembre el proceso administrativo para declarar la Emergencia Agropecuaria en la provincia. La primera instancia consistió en reunir a organismos provinciales y cámaras del sector para analizar las denuncias recibidas por los daños provocados por las recientes inclemencias climáticas.

El procedimiento se desarrolla de acuerdo con los requisitos establecidos en la Ley 368-A. La comisión deberá evaluar el impacto de los fenómenos climáticos sobre la producción agrícola y recomendar al gobernador Marcelo Orrego si corresponde avanzar con la declaración.

Más de 1.300 denuncias de productores

De acuerdo con los registros de la Dirección de Contingencias Climáticas y Registro Productor, dependiente del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, se recibieron 1.393 denuncias que comprenden un total de 20.139 hectáreas cultivadas. Además, el personal de esa dirección realizó un despliegue territorial para atender las presentaciones de los productores y dar respuesta a cada una de ellas.

La convocatoria permitió poner en marcha una instancia de análisis conjunto entre los organismos del Gobierno provincial y las entidades que representan al sector agrícola. El objetivo es evaluar las consecuencias de los fenómenos climáticos sobre las distintas producciones de San Juan.

Cómo continuará el proceso

Una vez finalizada la evaluación, la comisión redactó un acta que será elevada al gobernador Marcelo Orrego. A partir de esa recomendación, el mandatario deberá analizar la posibilidad de disponer la declaración de Emergencia Agropecuaria mediante el decreto correspondiente.

En caso de avanzar con la medida, el trámite continuará con su ratificación ante la Cámara de Diputados de San Juan. Posteriormente, deberá realizarse la homologación ante el Ministerio de Economía de la Nación, de acuerdo con el procedimiento legal establecido.