El intenso frío que afecta a gran parte del país volvió a ubicar a San Juan entre las ciudades con las temperaturas más bajas de la Argentina. Este martes, la capital provincial se posicionó en el cuarto lugar del ranking nacional elaborado a partir de los registros del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Según el relevamiento difundido durante la mañana, San Juan registró una temperatura de -1,7°C, una sensación térmica de -5,6°C y una humedad del 63%, valores que la colocaron por detrás de Malargüe, San Carlos de Bariloche y Maquinchao.

El dato cobra especial relevancia porque se trata del segundo día consecutivo en que la provincia aparece dentro de los primeros puestos del ranking de las ciudades más frías del país. El lunes, la capital sanjuanina había ocupado el sexto lugar con una mínima de -0,6°C.

De acuerdo con el informe, la ciudad más fría del país fue Malargüe, en Mendoza, con -6,8°C y una sensación térmica de -11,2°C. Completaron los primeros puestos San Carlos de Bariloche, con -2,5°C, y Maquinchao, con -2°C. San Juan quedó inmediatamente detrás de esas localidades patagónicas y cuyanas.

El ranking refleja la intensidad de la ola de aire polar que atraviesa gran parte del territorio nacional y que mantiene temperaturas bajo cero en varias provincias. En San Juan, además, los pronósticos anticipan que las bajas temperaturas continuarán durante los próximos días, especialmente durante las primeras horas de la mañana.

Top 5 de las ciudades más frías este martes: