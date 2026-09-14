El frío se hizo sentir con intensidad durante las primeras horas de este lunes en distintos puntos del país. De acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), al menos 14 ciudades registraron temperaturas por debajo de los 0°C entre las 7 y las 8.

Río Grande, en Tierra del Fuego, encabezó el ranking con -4°C y una sensación térmica de -9,3°C, además de una humedad del 79%.

El segundo lugar fue para San Carlos de Bariloche, en Río Negro, donde se registraron -3,7°C y una humedad del 82%. El podio lo completó Malargüe, Mendoza, con -2,6°C, una sensación térmica de -4,8°C y 84% de humedad.

La lista de las diez ciudades con temperaturas más bajas quedó conformada de la siguiente manera:

Río Grande, Tierra del Fuego: -4°C. San Carlos de Bariloche, Río Negro: -3,7°C. Malargüe, Mendoza: -2,6°C. La Quiaca, Jujuy: -2,3°C. Chapelco, Neuquén: -2°C. Ciudad Jardín Lomas del Palomar, Buenos Aires: -1,8°C. Maquinchao, Río Negro: -1,6°C. Mar del Plata, Buenos Aires: -1,1°C. Junín, Buenos Aires: -1°C. San Juan, ciudad: -0,8°C.

(Gentileza SMN)

San Juan, entre las más frías

La capital sanjuanina se ubicó en el décimo puesto del ranking nacional, con una temperatura de -0,8°C y una humedad del 76% durante el período analizado.

El registro ubicó a San Juan por debajo de Mar del Plata, que alcanzó -1,1°C, y Junín, con -1°C, pero por encima de otras ciudades que también tuvieron temperaturas negativas.

Las otras ciudades bajo cero

Fuera del top 10, el SMN informó que Ushuaia registró -0,7°C, mientras que Coronel Suárez y Azul, ambas en Buenos Aires, tuvieron -0,6°C.

José María Ezeiza, también en la provincia de Buenos Aires, completó el listado de localidades con temperaturas bajo cero, con -0,5°C.

El episodio de frío intenso se produce a pocos días del inicio de la primavera, que comenzará oficialmente el próximo 22 de septiembre.