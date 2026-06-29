La ola polar que atraviesa gran parte de la Argentina volvió a dejar a San Juan entre las ciudades más frías del país. Según el ranking difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la capital provincial registró este lunes una temperatura mínima de -1,3°C, con una sensación térmica de -4°C y una humedad del 76%, ubicándose en el sexto lugar entre las localidades con los registros más bajos.

El listado fue encabezado por Malargüe, en Mendoza, donde el termómetro descendió hasta los -5,4°C, con una sensación térmica de -11°C. En segundo lugar quedó Maquinchao, en Río Negro, con -5,2°C, mientras que el tercer puesto fue para Villa Reynolds, en San Luis, también con -5,2°C.

Detrás aparecieron La Quiaca, en Jujuy, con -3,9°C, y Puerto Madryn, en Chubut, que registró -2°C y una sensación térmica de -6,8°C. Recién en el sexto lugar se ubicó la ciudad de San Juan, consolidando una jornada marcada por el intenso frío en toda la región de Cuyo.

El ranking continuó con San Rafael (Mendoza), que marcó -1,1°C; Trelew (Chubut), con -1°C; Bahía Blanca (Buenos Aires), con -0,9°C; y San Carlos de Bariloche (Río Negro), con -0,8°C. También registraron temperaturas bajo cero Coronel Suárez (Buenos Aires), con -0,6°C, y la ciudad de Córdoba, donde la mínima fue de -0,4°C y la sensación térmica alcanzó los -4,1°C.

Las diez ciudades más frías de la Argentina para este lunes. (Captura: smn.gob.ar)

La persistencia de la masa de aire polar mantiene las temperaturas muy por debajo de los valores habituales para esta época del año y provoca heladas generalizadas en distintas regiones del país. En San Juan, el frío continuará durante las próximas jornadas, por lo que se recomienda extremar los cuidados, especialmente durante las primeras horas del día, cuando las condiciones son más severas.