Autoridades de gobierno y representantes del Consulado General del Perú, celebraron un acto conmemorativo por el 205º aniversario de la Independencia del Perú ante el Monumento a San Martín. Hubo además, la presencia de miembros de la colectividad peruana en la provincia.

La ceremonia comenzó con la el izamiento de las banderas de Argentina y Perú y luego se realizó la entrega de ofrendas al prócer José de San Martín.

Durante el acto, Juan de la Cruz Córdoba y Alejandra Leonardo, en representación de la Cámara de Diputados, entregaron la declaración de interés social y cultural de la conmemoración a la ministra Laura Palma y a Paul Cárdenas, integrante de la comunidad peruana. La distinción destacó el valor histórico y cultural de la celebración para la comunidad peruana residente en la provincia.

La actividad contó con la presencia de los grupos Veteranos de Malvinas Centro de Ex-Combatientes de Malvinas del Atlántico Sur, Agrupación de Veteranos de Guerra de Malvinas “2 de Abril” y Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas y Georgias del Sur, que acompañaron la ceremonia junto a autoridades e invitados.

La ministra Laura Palma (Ministra de Gobierno) destacó la relación histórica entre ambos países y el compromiso de continuar fortaleciendo los vínculos con la comunidad peruana. Señaló que José de San Martín es un prócer compartido por Argentina y Perú, y afirmó que “la independencia representa un proceso permanente que requiere instituciones sólidas y madurez política para impulsar el desarrollo de las naciones”.

Además, remarcó que la provincia continuará acompañando este tipo de actividades junto al pueblo peruano, con el que comparte lazos culturales, una historia común vinculada a la gesta libertadora y el reconocimiento al apoyo brindado por Perú a la causa de Malvinas.

Por su parte, Alberto Hart Merino agradeció el acompañamiento del Gobierno de San Juan y de la comunidad sanjuanina en la conmemoración. Expresó que José de San Martín es una figura profundamente valorada por el pueblo peruano y sostuvo que su legado permanece vigente por haber entendido que la liberación del Perú era un paso indispensable para la independencia de América del Sur.

En el evento se hicieron presentes además la directora de Cultos y ONG Marta Picón, la directora de Integración Regional Melisa Monla; el jefe del RIM 22 Pablo José Molina; el director de Comisario Mayor Leonardo Bracamonte; el cuerpo de bandera de la escuela República del Perú a cargo de la directora María Celia Romero y funcionarios municipales del departamento Capital.

Argentina y su lazo histórico con la independencia del Perú

Las Provincias Unidas impulsaron la emancipación peruana como política de Estado: Desde 1810, el gobierno revolucionario de Buenos Aires consideró indispensable la liberación del Alto Perú y el Virreinato peruano para consolidar la independencia regional. Las campañas al Alto Perú (1810–1815), aunque sin éxito militar, fueron el prólogo de una estrategia más amplia.

La Expedición Libertadora partió desde territorio argentino y chileno. Tras liberar Chile en 1817, San Martín planificó desde Mendoza y luego desde Santiago la campaña hacia el Perú. Con apoyo del gobierno chileno, zarpó desde Valparaíso en 1820. El Ejército Libertador desembarcó en Pisco, iniciando la ofensiva contra el poder virreinal.

El 28 de julio de ese año, en Lima, San Martín declaró oficialmente la independencia del Perú y fue nombrado Protector. Durante su gobierno provisorio, impulsó medidas fundacionales como la creación de la Biblioteca Nacional y la abolición del tributo indígena.

El Congreso de Tucumán

La Declaración de Independencia de 1816 expresó la voluntad de liberar no solo el territorio de las Provincias Unidas, sino también a todas las regiones dominadas por el poder colonial. Esa visión continental legitimó la acción de los ejércitos libertadores.

El retiro de San Martín abrió paso al triunfo final de Ayacucho: En 1822, San Martín cedió el liderazgo a Bolívar tras el encuentro en Guayaquil. El Libertador del Norte, junto a Sucre, culminó la campaña con la batalla de Ayacucho (1824), que marcó el final del dominio español en Sudamérica.

