El Ministerio de Salud de San Juan realizará este viernes 6 de noviembre una nueva jornada de mamografías gratuitas en ocho hospitales y una unidad sanitaria móvil distribuidos en distintos departamentos. La atención será de 18 a 22 y estará destinada a mujeres de entre 40 y 70 años que no se hayan realizado el estudio durante los últimos 12 meses, con el objetivo de facilitar la detección temprana del cáncer de mama.

La actividad corresponde a la quinta edición de La Noche de las Mamografías, una iniciativa provincial que busca ampliar el acceso a controles preventivos fuera de los horarios habituales. Bajo el lema "15 minutos que valen una vida", la convocatoria está orientada especialmente a mujeres sin cobertura de obra social y no requiere derivación médica.

Para participar será necesario solicitar un turno mediante WhatsApp al 264-4592201 o comunicarse con la línea gratuita 0800-222-4002. Desde la organización informaron que se habilitarán 30 turnos por cada mamógrafo disponible durante la jornada.

En caso de que se completen los cupos para el viernes, las pacientes podrán acceder a una reprogramación para los días posteriores. De esta manera, quienes no consigan atención durante la actividad especial tendrán la posibilidad de realizarse el estudio en otra fecha.

Dónde se realizarán las mamografías gratuitas

La jornada contará con ocho hospitales y una unidad móvil, distribuidos en diferentes departamentos para facilitar el acceso de las pacientes.

Los establecimientos habilitados serán:

Hospital Dr. Guillermo Rawson, en Capital.

Hospital Dr. César Aguilar, en Caucete.

Hospital Dr. Marcial V. Quiroga, en Rivadavia.

Hospital General Dra. Julieta Lanteri, en Rivadavia.

Hospital San Roque, en Jáchal.

Hospital 25 de Mayo, en 25 de Mayo.

Hospital Dr. Federico Cantoni, en Pocito.

Hospital Tomás Perón, en Rodeo, Iglesia.

Unidad Sanitaria Móvil, en la Escuela Obispo Zapata de Caucete, ubicada en calle Paso de Los Andes 5529.

Desde el Ministerio de Salud recomendaron gestionar los turnos con anticipación y consultar en los establecimientos adheridos ante cualquier duda sobre los requisitos o la realización del estudio.

La importancia de detectar a tiempo el cáncer de mama

La mamografía es un estudio por imágenes que permite identificar alteraciones en las mamas, incluso antes de que puedan detectarse mediante el tacto. Su realización favorece el diagnóstico temprano del cáncer de mama y aumenta las posibilidades de acceder oportunamente a un tratamiento.

La iniciativa también busca alcanzar a mujeres que, por responsabilidades laborales o familiares, encuentran dificultades para asistir a los centros sanitarios durante la mañana. Por eso, la atención se extenderá hasta las 22 en distintos puntos de la provincia.

La Noche de las Mamografías forma parte de las estrategias de prevención que desarrolla el sistema sanitario provincial. En ediciones anteriores, la demanda de turnos motivó la continuidad de estos operativos y la ampliación de las posibilidades de acceso a los controles.

Las interesadas podrán gestionar su atención por los canales habilitados y, si no consiguen un lugar durante la jornada del viernes, solicitar la programación del estudio para los días siguientes.