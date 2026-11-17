El Instituto Médico Urológico (IMU) y la Fundación Fundame presentarán la segunda edición de la campaña “Noviembre Azul”, una iniciativa destinada a concientizar sobre el cáncer de próstata. Bajo el lema “Ponemos la firma”, la propuesta tendrá como actividad central una gran caminata participativa y gratuita el sábado 28 de noviembre, a las 9, en el Parque de Mayo.

La jornada estará abierta a toda la familia e incluirá testeos de PSA, controles urológicos rápidos, stands informativos de salud y sorteos. La campaña cuenta con el respaldo del Gobierno de San Juan y de la Municipalidad de la Ciudad de San Juan, y es impulsada por el IMU, dirigido por el doctor Fernando Mercado Pechuán, junto a Fundame.

La importancia de los controles preventivos

El cáncer de próstata es el de mayor incidencia en hombres y afecta a uno de cada ocho a lo largo de su vida. Debido a que puede no presentar síntomas en sus etapas iniciales, la campaña busca promover la consulta urológica anual y la detección temprana.

La recomendación es realizar controles desde los 50 años, mientras que quienes tienen antecedentes familiares deben consultar desde los 40 o 45 años. Según la información difundida por los organizadores, la detección temprana mediante controles de PSA y consulta urológica permite alcanzar más del 90% de curación.

Una campaña con actividades durante noviembre

Durante todo el mes se realizarán charlas y actividades junto a instituciones públicas y privadas, con el objetivo de ampliar la información sobre la enfermedad y fomentar la prevención. La caminata del 28 de noviembre será el encuentro central de esta segunda edición.

La primera edición de “Noviembre Azul” fue declarada de Interés Municipal en Rawson, de Interés Judicial por la Corte de Justicia y de Interés Legislativo por la Cámara de Diputados, durante 2025. Con esta nueva convocatoria, el IMU y FUNDAME buscan renovar el compromiso con la concientización y el cuidado de la salud masculina.

Cómo participar de la caminata

La actividad será gratuita y se desarrollará el sábado 28 de noviembre, desde las 9, en el Parque de Mayo. Los interesados pueden realizar la inscripción digital y acceder a la información sobre la camiseta oficial a través del siguiente formulario: Inscripción a la caminata Noviembre Azul . También se puede consultar información sobre la campaña en el sitio web del Instituto Médico Urológico