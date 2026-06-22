En el marco del Día Mundial del Donante de Sangre, el Gobierno de San Juan llevará adelante una nueva colecta voluntaria el próximo domingo 28 de junio, de 15:00 a 19:00 horas, en el Paseo de las Palmeras del Parque de Mayo. La iniciativa es organizada por el Instituto Provincial de Hemoterapia (Iphem) y tiene como objetivo promover la donación solidaria y fortalecer el stock de sangre disponible en la provincia.

El evento se enmarca en la conmemoración del 14 de junio, fecha establecida a nivel mundial para reconocer a los donantes voluntarios y recordar el nacimiento del científico Karl Landsteiner, descubridor de los grupos sanguíneos. Este avance fue clave para el desarrollo de la medicina transfusional moderna.

Durante la jornada, el equipo del Iphem no solo realizará la extracción de sangre, sino que también brindará consejerías informativas para despejar dudas, derribar mitos y concientizar a la comunidad sobre la importancia de la donación habitual. Además, se prevén sorteos entre los participantes como parte de una actividad de incentivo y reconocimiento al compromiso solidario.

Las autoridades sanitarias remarcan que la sangre no puede fabricarse y que cada donación puede ayudar a salvar hasta tres vidas. Es fundamental para atender emergencias, cirugías, tratamientos oncológicos y otras intervenciones médicas que requieren transfusiones.

Desde el organismo también destacaron la seguridad del procedimiento, que se realiza bajo estrictos protocolos sanitarios con material descartable de un solo uso, lo que elimina cualquier riesgo de transmisión de enfermedades durante la donación.

Para quienes deseen participar, los requisitos son: tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos, presentarse con DNI, no tener síntomas de enfermedad, y haber desayunado de forma liviana con abundante líquido (preferentemente sin lácteos). También se solicita respetar los tiempos de espera luego de tatuajes, cirugías u otros procedimientos médicos recientes.

El Iphem recordó además que los interesados pueden acercarse a su sede en calle Rivadavia 728 (Este), en Capital, o consultar el cronograma mensual de colectas en hospitales y distintos puntos de la provincia.

Desde la institución destacaron que donar sangre de manera regular permite mantener un stock estable y garantizar una respuesta rápida ante las necesidades de los hospitales de toda la provincia.