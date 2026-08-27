En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, San Juan realizará una jornada de actualización y entrenamiento destinada a fortalecer las herramientas para el abordaje de personas que atraviesan situaciones de riesgo.

La actividad se llevará adelante el próximo 10 de septiembre, de 8 a 19, en el Centro de Convenciones Doctor Guillermo Barrena Guzmán, ubicado en calle Las Heras 101-199 norte, en Capital.

La propuesta, impulsada por el Ministerio de Salud, lleva el nombre “Entrenamiento en el manejo de la consulta suicida: abordaje de personas con alto riesgo suicida y estrategias de posvención”. Está organizada por la Secretaría Técnica, la Dirección de Salud Mental y el Programa de Prevención del Suicidio.

La capacitación estará dirigida a profesionales y equipos de salud que se desempeñan tanto en el ámbito público como privado. También podrán participar estudiantes avanzados de carreras vinculadas a la temática.

Durante el encuentro se trabajará sobre herramientas para intervenir ante situaciones de riesgo suicida y sobre estrategias de posvención, es decir, aquellas acciones de acompañamiento dirigidas a personas, familias y comunidades afectadas por un suicidio.

La jornada estará a cargo del doctor Demian E. Rodante, profesional con trayectoria nacional e internacional en investigación, formación y abordaje de la conducta suicida. La propuesta combinará instancias de formación con entrenamiento práctico para fortalecer las capacidades de los equipos que deben intervenir ante este tipo de situaciones.

Cómo inscribirse

Las personas interesadas en participar deberán completar previamente el formulario de inscripción, haciendo click aquí. La jornada se realizará durante todo el día, de 8 a 19, en el Centro de Convenciones Barrena Guzmán.