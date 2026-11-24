En el marco de la campaña provincial de prevención de la violencia contra las mujeres, el Ministerio de Salud de San Juan realizará una jornada de sensibilización junto con la Municipalidad de la Capital. La actividad se desarrollará este miércoles 25 de noviembre, de 9 a 12, en la intersección de las peatonales Rivadavia y Tucumán.

La iniciativa, denominada "Reconocer para prevenir, actuar para transformar", es impulsada por el Departamento de Medicina Asistencial y la División Servicio Social, dependientes de la Secretaría Técnica del Ministerio de Salud.

La convocatoria está dirigida a equipos de salud, docentes, estudiantes y público en general. El objetivo es generar conciencia sobre las distintas manifestaciones de violencia contra las mujeres y brindar herramientas para identificar situaciones que puedan requerir una intervención.

Durante la jornada se buscará acercar información a los vecinos y promover acciones de prevención, además de fomentar el reconocimiento temprano de las situaciones de violencia y la importancia de actuar oportunamente.

La propuesta también apunta a fortalecer el compromiso colectivo para construir entornos más seguros y libres de violencia contra las mujeres, a través de la participación y la sensibilización de la comunidad. La actividad será abierta y gratuita, por lo que podrán acercarse todas las personas interesadas en participar de la iniciativa.