Más de 200 mujeres accedieron a mamografías durante una nueva edición de La Tarde de las Mamografías, una iniciativa del Ministerio de Salud de San Juan que busca facilitar los controles para la detección temprana del cáncer de mama mediante la ampliación de los horarios habituales de atención.

La jornada correspondió a la quinta edición de la propuesta, que comenzó a implementarse en diciembre de 2025, y se desarrolló de manera simultánea en nueve efectores sanitarios de la provincia, entre hospitales, centros periféricos y Unidades Sanitarias Móviles.

Durante el operativo se realizaron más de 200 mamografías y también 38 test de HPV, destinados al tamizaje y la prevención del cáncer de cuello uterino. De esta manera, la actividad permitió concentrar en una misma jornada distintos controles vinculados con la salud integral de las mujeres.

Uno de los objetivos principales de la iniciativa es reducir las dificultades que muchas pacientes encuentran para asistir a los controles durante los horarios tradicionales, ya sea por cuestiones laborales, familiares o de organización cotidiana.

Según informó Salud, la asistencia alcanzó aproximadamente el 86% de los turnos que habían sido otorgados previamente, una cifra que refleja una importante participación en esta modalidad de atención extendida.

La Tarde de las Mamografías es organizada por la Dirección de Materno Infancia y el Programa de Cáncer de Mama, dependientes de la Secretaría Técnica del Ministerio de Salud.

Con cinco ediciones realizadas desde su puesta en marcha, la estrategia busca consolidarse como una alternativa para acercar los estudios preventivos a diferentes puntos de San Juan y favorecer el diagnóstico temprano de enfermedades que, detectadas a tiempo, permiten iniciar tratamientos de manera oportuna.