El artista Carlos Rivero llegará desde España para participar de una jornada de formación y espectáculo dedicada al flamenco, que tendrá lugar este domingo 6 de septiembre en San Juan. La propuesta incluirá una master class para distintos niveles y un tablao flamenco con artistas de varias provincias.

La actividad de formación se desarrollará en el Instituto de Danzas Cádiz, donde Rivero dictará una master class destinada a niños, bailarines avanzados y profesionales. La propuesta apunta a acercar a los participantes una mirada directa sobre las técnicas y expresiones tradicionales del flamenco.

Uno de los atractivos de la jornada será la posibilidad de acceder a dos becas de estudio en Madrid, destinadas a socios de la Asociación Civil Ciclo Flamenco. Las becas forman parte de la propuesta de intercambio y capacitación vinculada a la visita del artista español.

Un tablao con artistas de distintas provincias

La programación también contempla un Tablao Flamenco, espectáculo que reunirá a intérpretes de San Juan, Mendoza, Tucumán y España para presentar una propuesta centrada en el arte andaluz tradicional.

El baile estará a cargo de Carlos Rivero, mientras que el grupo Aires de Cádiz, dirigido por Cuky Maestro, será parte del espectáculo. Desde Mendoza participará Diego Lorenzo en guitarra; desde Tucumán llegará el cantante gitano Lisandro Aramayo, encargado del cante; y desde San Juan se sumará Alejandro Morales en percusión.

De esta manera, el encuentro combinará baile, guitarra, cante y percusión en una puesta que busca recrear la esencia del tablao flamenco y reunir a artistas con diferentes recorridos dentro de la disciplina.

Entradas y descuentos

Las entradas para el Tablao Flamenco ya se encuentran a la venta en la boletería del Teatro del Bicentenario y a través de la plataforma TuEntrada. Las primeras 60 entradas cuentan con un 20% de descuento, por lo que se trata de una promoción limitada a esa cantidad de localidades.

Para consultas e inscripciones a la propuesta de formación se encuentra disponible el teléfono 264 4045666. Dato complementario: la jornada permitirá a bailarines locales acceder a una instancia de capacitación con un artista proveniente de España y, para los socios de la Asociación Civil Ciclo Flamenco, participar por dos becas de estudio en Madrid.