Este sábado 6 de junio, la pista sintética Jesús Ñandú Morales, ubicada en el Centro de Educación Física N°20 en el departamento de Santa Lucía, se vestirá de gala para recibir a más de cien deportistas de toda la región. El torneo, que promete un alto nivel competitivo en diversas disciplinas de pista y campo, es organizado por la Federación Atlética Sanjuanina con el respaldo del Gobierno provincial, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte y la Agencia Deportes San Juan.

La competencia, que comenzará puntualmente a las 9:00 horas, contará con la participación de atletas locales y delegaciones provenientes de Mendoza, San Luis y La Rioja. Este intercambio deportivo busca fomentar el desarrollo de las distintas disciplinas atléticas y fortalecer los vínculos entre las federaciones del oeste argentino.

El certamen fue diseñado para incluir a todas las etapas formativas y competitivas, asegurando una amplia concurrencia. Las categorías habilitadas son: U16: (Categoría que cuenta con inscripción gratuita) y U18, U20, Mayores y Máster.

Tanto en la rama femenina como masculina, los atletas demostrarán su preparación en pruebas que abarcan la velocidad, el fondo y las competencias de campo, consolidando al recinto de Santa Lucía como un espacio clave para el deporte de alto rendimiento en la provincia. La jornada se perfila como una cita imperdible para los amantes del atletismo local, quienes podrán acercarse a presenciar el desempeño de las futuras promesas y de los atletas consolidados de la región.

El programa de carrera

9 horas: concentración.

9:30 - 5000 metros – Damas y Varones – U18 a Máster – Final.

10:00 - 2400 metros – Damas y Varones – U16 – Final.

10:30 – 80 metros con vallas – Damas y Varones – U 16 y Máster – Final.

10:30 – Bala y Salto en Largo – V – U16 a Máster – Final.

- Disco – Damas – U16 a Máster – Final.

10:50 – 100 metros con vallas – Damas y Varones – Máster – Final.

11:00 – 100 metros con vallas – Damas – U18, U20 y Mayores – Final.

11:20 – 110 metros con vallas – Varones – U18, U20 y Mayores – Final.

11:30 – 80 metros – Damas y Varones – U16 – Final

- Bala – Damas – U16 a Máster – Final.

- Disco – Varones – U16 a Máster – Final.

12:00 – 100 metros – Damas – U16 a Máster – Final.

- Largo – Damas – U16 a Máster – Final.

- Alto – Varones – U16 a Máster – Final.

12:10 – 100 metros – Varones – U16 a Máster – Final.

12:40 – 1500 metros – Damas y Varones – U18 y Máster – Final.

13:00 – 1500 metros – Damas – U18, U20 y Mayores – Final.

- Bala – Damas – U16 a Máster – Final.

- Disco – Varones – U16 a Máster – Final.

13:20 – 600 metros – Damas y Varones – U16 – Final.

- Jabalina – Varones – U16 a Máster – Final.

- Alto – Damas – U16 a Máster – Final.

13:40 – 400 metros – Damas – U16 a Máster – Final.

13:50 – 400 metros – Varones – U16 a Máster – Final.

14:00 – Salto triple – Damas – U16 a Máster – Final.

- 200 metros – Damas y Varones – U16 a Máster – Final.

14:20 – Jabalina – Damas – U16 a Máster – Final.

14:40 – 300 y 400 metros con vallas – Damas y Varones – U16 a Máster – Final.

15:10 – Salto triple – Varones – U16 a Máster – Final.

15:30 – Martillo – Damas – U18, U20 y Mayores – Final.

16:00 – Martillo – Damas – Todas – Final.

16:30 – Martillo – Varones – U16 a Máster – Final.

16:50 – Posta de 5 x 80 – Damas y Varones – U16 a Máster – Final.

19:00 – Posta de 4 x 100 – Damas y Varones – U16 a Máster – Final.