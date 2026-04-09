San Juan se convierte este fin de semana en el epicentro del judo argentino. En diálogo con DIARIO HUARPE, Luis Meritello, presidente de la Federación Sanjuanina de Judo, brindó detalles del Torneo Nacional que reunirá a más de 1.500 competidores de todo el país en una organización de vanguardia.

“Hoy se hacen las acreditaciones y están llegando todas las delegaciones. Es un evento muy grande”, destacó Meritello. La competencia oficial arrancará este viernes y se extenderá hasta el domingo por la tarde, con un despliegue técnico que incluye árbitros nacionales e internacionales y un sistema de sorteos digitalizado.

El nivel de San Juan y las potencias

Respecto a las chances locales, Meritello fue realista pero optimista: “San Juan tiene buen nivel. Presentamos 60 competidores. Quizás no somos potencia como Capital Federal, Santa Fe o Córdoba, que traen delegaciones de 150 personas, pero venimos de obtener varios premios en el torneo anterior”.

El escenario está preparado para recibir cuatro luchas en simultáneo. Según explicó el dirigente, el público podrá observar un judo dinámico, donde los árbitros estarán atentos a las penalizaciones: “No se puede tomar debajo del cinturón, salirse del área o quedarse abajo sin generar acción. Se busca que haya combate constante”, concluyó el presidente de la Federación, invitando a todos los sanjuaninos a vivir esta fiesta del deporte nacional.

El cronograma de las luchas

Para quienes deseen acercarse a disfrutar del deporte, la entrada es gratuita. Los horarios y categorías se distribuyen de la siguiente manera: