El mundo del tatuaje volverá a encontrarse con el arte y la música en el Oeste Flash Day 2, una propuesta que se realizará el sábado 12 y domingo 13 de septiembre en el Centro Cultural Conte Grand.

La actividad tendrá una jornada extendida desde las 12 hasta las 00 horas y contará con entrada libre y gratuita. La propuesta reunirá a unos 30 tatuadores, quienes ofrecerán diseños exclusivos y listos para tatuar.

Una propuesta más allá del tatuaje

El encuentro no estará centrado únicamente en el mundo del tatuaje. Durante las dos jornadas también habrá arte en vivo, música, una galería de arte y exposiciones de obras.

De esta manera, la propuesta buscará reunir distintas expresiones de la cultura urbana y contemporánea en un mismo espacio. Desde la organización destacaron que el evento está adaptado para que artistas y público puedan compartir durante todo el día.

Música en vivo

El escenario del Oeste Flash Day 2 contará además con diferentes propuestas musicales. Serán parte de la programación Abramacabra, Criacuervo, Ch Rap y Efe 4.

La combinación de tatuajes, arte y música apunta a generar una alternativa cultural para quienes disfrutan de estas expresiones, pero también para quienes buscan una salida para compartir en familia.

Dos jornadas con entrada gratuita

El Oeste Flash Day 2 tendrá lugar los días 12 y 13 de septiembre en el Centro Cultural Conte Grand. La actividad comenzará a las 12 y se extenderá hasta la medianoche, con acceso libre y gratuito.

La propuesta volverá a reunir en San Juan a tatuadores, artistas, músicos y público en torno a diferentes expresiones de la cultura urbana y contemporánea.