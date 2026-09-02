El Circuito San Juan Villicum se prepara para vivir uno de los fines de semana más importantes del motociclismo regional. Entre el 4 y el 6 de septiembre, el trazado sanjuanino recibirá de manera simultánea las fechas del Campeonato Argentino de Velocidad (CAV), el Campeonato Chileno de Velocidad (CCV) y el Campeonato Latinoamericano Moto4.

La competencia reunirá a pilotos de Argentina, Chile y distintos puntos de la región en uno de los circuitos más modernos y exigentes del continente. El evento cuenta con el apoyo del Gobierno de San Juan y promete tres jornadas marcadas por la velocidad, los sobrepasos y la adrenalina.

La presencia conjunta de los tres campeonatos convertirá al Villicum en un punto de encuentro para el motociclismo sudamericano y reforzará el vínculo deportivo entre Argentina y Chile.

La ilusión de Mateo Bongiovanni

Entre los protagonistas habrá una presencia especial para el público local. Mateo Bongiovanni, piloto sanjuanino, competirá en la categoría SBK Pro del Campeonato Argentino de Velocidad con la expectativa de aprovechar el conocimiento del circuito para pelear por los primeros puestos.

Bongiovanni llega con experiencia internacional pese a su corta edad. En su trayectoria se destaca su paso por el Superbike de Brasil, donde consiguió una recordada victoria en la categoría Honda 650 a los 17 años, y por el Campeonato de España de Superbike, donde compitió con la Kawasaki Nº 28 del equipo RXP MIR Racing.

Actualmente ocupa el cuarto puesto del campeonato argentino y buscará dar un salto en la clasificación durante la fecha sanjuanina.

Una temporada con resultados destacados

El piloto local tuvo una temporada con actuaciones que le permitieron mantenerse entre los principales protagonistas de la categoría.

En la primera fecha, disputada en Termas de Río Hondo, consiguió el primer puesto. Luego terminó quinto en Toay, repitió el quinto lugar en San Nicolás y alcanzó el tercer puesto en Concordia.

Con esos resultados, Bongiovanni llega a San Juan con el objetivo de volver a subir al podio y, especialmente, de conseguir una victoria frente a su público.

Entradas y precios

El público podrá asistir a las tres jornadas de actividad en pista. Las entradas pueden adquirirse de manera anticipada a través de la plataforma digital Tickit Global.

La entrada general tiene un valor de $5.000, mientras que el acceso al sector de parque cerrado, con estacionamiento incluido, cuesta $20.000.

Los menores de 12 años ingresan gratis, siempre que estén acompañados por un adulto.

Así, el Villicum se prepara para un fin de semana que combinará competencia internacional, pilotos de primer nivel y una expectativa especial por la actuación del representante sanjuanino, que buscará hacer valer su conocimiento del circuito para meterse nuevamente entre los mejores.