San Juan recibió 76 trabajos para el Premio Domingo Faustino Sarmiento

El Premio Domingo Faustino Sarmiento 2026 cerró su período de inscripción con un importante crecimiento en la cantidad de trabajos presentados. En total, fueron 76 las postulaciones recibidas, frente a las 57 que había registrado la edición anterior.

El dato representa un incremento del 33% respecto de 2025 y fue destacado por la Dirección de Promoción de la Actividad Científica y Tecnológica, dependiente de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de Producción.

“Este premio sigue reconociendo el valor de la producción científica en San Juan, como aporte al desarrollo de la provincia en distintos ejes temáticos definidos en el marco de este certamen”, expresó el director de Promoción de la Actividad Científica y Tecnológica, Federico Ramos.

Qué trabajos se presentaron

De las 76 postulaciones recibidas, 46 corresponden a trabajos de grado, 21 a tesis de doctorado y 9 a trabajos finales de maestría.

La convocatoria también logró abarcar los nueve ejes temáticos establecidos para esta XIII edición del premio. De esta manera, hubo investigaciones vinculadas a Ciencias Sociales; Ciencias Exactas, Físicas y Naturales; Ciencias Biológicas y de la Vida; Filosofía, Humanidades y Lenguaje.

También se recibieron trabajos dentro de Ciencia Aplicada e Innovación para el Desarrollo Estratégico; Arquitectura, Urbanismo y Diseño; Ingeniería y Tecnología; Ciencias de la Salud y Ciencias Agrarias, Agropecuarias y del Ambiente.

Destacan la calidad de las investigaciones

Además del crecimiento en la cantidad de trabajos, desde el área de Ciencia y Tecnología pusieron el foco en la calidad de las investigaciones presentadas para competir por el reconocimiento.

“Algo importante que debemos resaltar, además de las numerosas postulaciones recibidas hasta este momento, es la calidad de las investigaciones que se presentan en este certamen”, remarcó Ramos.

El Premio Domingo Faustino Sarmiento busca reconocer la producción científica y académica vinculada con distintos ejes considerados estratégicos para el desarrollo provincial.

Una apuesta a la producción científica

Con el cierre de las postulaciones, el Gobierno de San Juan destacó el crecimiento registrado en esta edición como parte de una política orientada a fortalecer la educación, la formación y la investigación científica.

El incremento de 57 a 76 trabajos presentados y la participación en los nueve ejes propuestos marcan el alcance que tuvo la convocatoria de este año.